Non solo come fertilizzante: le bucce di banane mi fanno risparmiare tempo e fatica in cucina, il trucco furbo della nonna

Scopriamo come possiamo utilizzare quello che credevamo uno scarto delle banane. Rimarrai sorpreso dal risultato che otterrai senza fatica.

In casa, le banane, sono un frutto praticamente sempre presente perché piacciono a tutti, grandi e piccini. Ma sai che con loro è possibile avere anche una mano nelle faccende di casa? Si hai letto bene. Ci possono aiutare in un problema che riscontriamo tutti in cucina. Siamo certi di aver stuzzicato la tua curiosità.

Andiamo a vedere come utilizzarle e soprattutto come per non avere problemi con qualcosa che capita molto spesso dato che siamo sempre di corsa, anche durante i pasti.

Utilizza le bucce di banana così e rimarrai sorpreso

In casa, come dicevamo all’inizio, le banane sono utilissime anche perché possiamo mangiarle così togliendo la buccia ma sono ottima anche come ingrediente per torte, plumcake e tante altre ricette. Ecco quindi che molto spesso gettiamo le sue bucce nell’umido. Ma questo non accadrà mai più perché ti vogliamo mostrare un utilizzo incredibile in cucina.

Ci permette di non faticare e di avere un risultato top. Siamo certi che diventeranno tue amiche! Se non le hai mai provato sono un vero e proprio miracolo per la pulizia delle pentole bruciate. Si hai letto benissimo. In che modo le dobbiamo utilizzare? Semplicemente facendo bollire dell’acqua con alcune bucce al suo interno.

Le sostanze che rilasciano ci aiutano a togliere i residui e a non faticare nella pulizia delle nostre pentole che avevano dei residui di cibo. Incredibile vero? Ma ti vogliamo anche svelare che sono perfette per la cura della tua bellezza. Possiamo infatti realizzare delle maschere viso semplicemente schiacciando una banana matura ed applicarla sul viso.

Lasciata in posa per 15/20 minuti e sciacquato tutto con acqua tiepida, il tuo viso sarà molto idratato! Ottima anche per sbiancare i denti. In questo caso utilizza la parte interna della buccia, oppure se mettiamo una maschera alle bucce di banana possiamo tenere sotto controllo le rughe sul volto in modo completamente naturale e senza spendere un capitale.

Come vedi le bucce delle banane sono un vero e proprio toccasana in casa e siamo assolutamente certi che da questo momento in poi diventeranno qualcosa di davvero utilissimo in casa. Ricorda che ci fanno anche molto bene quindi che cosa chiedere di meglio? Piccolo consiglio, per gli utilizzi sulla pelle prova sempre in una piccola parte che non si vede per evitare qualsiasi tipo di possibile reazione.