“Non stavo simpatica a Maria”: scatta la grave accusa alla De Filippi

Un ex volto di Uomini e Donne si toglie qualche sassolino dalla scarpa: Maria De Filippi la prima a cadere nel suo mirino.

Ultimamente sono diversi gli ex volti dei programmi condotti da Maria De Filippi a lamentare comportamenti scostanti e altalenanti sui social. Valerio Scanu, ad esempio, rivelò persino che la padrona di casa di Canale 5 l’avesse denunciato in seguito alle sue prese di posizione riguardanti Amici.

Non è l’unico ad aver chiarito il suo pensiero, tanto per quanto concerne il talent show, quanto per ciò che si consuma sistematicamente negli studi Mediaset di Uomini e Donne. A questo proposito, un’ex dama ha attaccato duramente la conduttrice.

Intervista scandalo ad un ex volto di UeD: Maria nel suo mirino

Una diretta Instagram che probabilmente molti attendevano, soprattutto a fronte del suo allontanamento dal parterre femminile. In molti erano collegati sul web nel momento in cui Opinionista Social ha invitato Aurora Tropea ad unirsi alla conversazione. La dama ha risposto limpidamente alle domande senza timore, come del resto ha sempre fatto anche negli studi Mediaset di Uomini e Donne, trascinandosi dietro l’ira di coloro che sono stati chiamati in causa.

Prima di tutto le è stato chiesto di produrre un resoconto sulla sua esperienza nel noto dating show. Aurora ha elogiato la redazione del programma, sottolineando quanto l’abbiano aiutata a superare le difficoltà scaturite dai sistematici attacchi da parte degli opinionisti e degli stessi “compagni di viaggio”. Ha poi chiarito che il motivo per cui ha scelto di lasciare il programma si riassume nel mancato interesse per gli uomini del parterre.

“Mi hanno detto che se non mi piaceva nessuno non mi potevano più invitare” – ha spiegato – “se avessi trovato qualcuno che mi piaceva, li avrei potuti richiamare”. Dopodiché, le è stato chiesto cosa pensasse delle dinamiche interne al programma. Aurora non ha usato mezzi termini: “Maria mi ha rimproverato tantissimo…Antipatie e simpatie ci stanno, ma bisogna darsi una regolata. Tante cose, secondo me, a Maria sfuggono, non se le ricorda”.

Ha dunque dedotto dal comportamento della padrona di casa: “Sicuramente io non stavo così simpatica a Maria”. Si tratta di un dettaglio che era parso evidente anche ai telespettatori, molti dei quali hanno recriminato alla conduttrice l’utilizzo di due pesi e due misure. Per il momento nessuno ha replicato alle rivelazioni di Aurora, ad eccezione di Tiziana. L’ex dama ha minacciato Tropea di denunciarla qualora continui ad accusarla pubblicamente di comportamenti, a detta sua, mai palesati.