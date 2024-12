Novità bonus nido: arriva la sorpresa dell’INPS per le famiglie in attesa

Nei prossimi giorni, i beneficiari del bonus asilo nido riceveranno gli importi relativi alla mensilità di dicembre: spunta la data.

A breve, molte famiglie riceveranno le mensilità di dicembre del bonus asilo nido. Questo contributo è destinato ai nuclei familiari con figli sotto i tre anni di età e coprire le spese relative alle rette per la frequentazione degli asili nido, sia pubblici che privati, o per l’assistenza domiciliare in caso di figli affetti da gravi patologie croniche.

Gli importi vengono erogati per 11 mesi e variano in base al reddito familiare indicato in sede di domanda allegando la certificazione Isee in corso di validità. Per quanto riguarda, la mensilità di dicembre è già spuntata la data di erogazione dei pagamenti che non rispettano sempre una scadenza precisa.

Bonus asilo nido dicembre 2024, quando arriveranno gli importi

Sono in arrivo i pagamenti del bonus asilo nido relativi alla mensilità di dicembre 2024. L’erogazione, come già anticipato, non rispettano una data precisa. L’unica indicazione fornita dall’Inps riguarda la prima mensilità che viene riconosciuta sempre durante il mese successivo rispetto la data di presentazione della richiesta per accedere al contributo.

Il bonus è destinato alle famiglie con un figlio sotto i tre anni di età e serve a coprire le spese per le rette degli asili o per l’assistenza domiciliare in caso di figli affetti da gravi patologie croniche. Il contributo si basa sull’Isee e per il 2024 è pari a: 3mila euro annui (11 mensilità da 272,72 euro ciascuna) per redditi non oltre i 25mila euro; 2.500 euro (227,27 euro al mese) per chi ha un Isee compreso tra 25.001 e 40mila euro; 1.500 euro (136,37 euro al mese) per Isee oltre i 40mila euro o non presentato.

A queste somme si aggiunge un contributo da 600 euro destinato ai nuclei familiari con un Isee non oltre i 40mila euro e con un nuovo nato dal 1° gennaio 2024, ma con un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. Quest’ultimo requisito dal 2025 verrà cancellato consentendo ai nuclei familiari con un nuovo nato ed un Isee sotto i 40mila euro di percepire la maggiorazione. Inoltre, dal 2025 le somme dell’Assegno Unico non verranno calcolate nell’Isee per chi richiede il bonus nido, modifica che permetterà a più famiglie di ricevere la misura o beneficiare di importi più alti.

Tornando alla data di erogazione di dicembre, sembra che gli importi arriveranno per le famiglie beneficiarie intorno a giovedì 19 dicembre. Le somme vengono erogate dall’Inps mediante accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata dotata di Iban o, in alternativa, attraverso bonifico domiciliato. Per conoscere la data precisa, i percettori possono recarsi sulla sezione dedicata del portale online Inps e accedere mediante credenziali Spid, Cie o Cns.