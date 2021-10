Nuove “Favole di luce”, Mitrano: “Chi verrà a Gaeta si emozionerà”

Dopo le “Luci della speranza” e con la pandemia che si spera presto alle spalle, Gaeta torna a brillare con la sesta edizione di “Favole di luce”!

Quest’anno il percorso di illuminazione si arricchirà con nuove installazioni raffiguranti mete di viaggi sospirati e luoghi estratti da fiabe incantate: dalla Torre Eiffel a quella di Pisa, dalle piramidi dell’Antico Egitto alla foresta incantata del Re Leone e ancora, il Drago Zu e l’Arena Waterpolo.

Grande attesa per la sezione celebrativa di Dante, in occasione del 700entesimo anno dalla sua morte. Proiezioni artistiche dedicate al Sommo Poeta illumineranno, a partire da Porta Carlo III, i monumenti storici di Gaeta Medievale. Sabato, domenica e festivi alle ore 16.30 e 17.30, turisti e visitatori potranno immergersi, accompagnati da Dante, Beatrice e San Bernardo, in un suggestivo percorso teatrale itinerante.

Grandi e piccoli potranno poi “entrare in un sogno” nel villaggio incantato di Babbo Natale, grandissimo e singolare nel suo genere. All’interno presepisti provenienti da tutta Italia daranno inoltre vita ad una mostra presepiale al termine della quale verranno proclamati i vincitori.

Quella dei presepi non sarà l’unica competizione. Torna infatti anche quella delle sculture di ghiaccio in un percorso mondiale che dalla prossima edizione inserirà Gaeta come tappa per la selezione dei candidati alle Olimpiadi 2026.

Altro appuntamento da non perdere: la sfilata dei Babbo Natale in 500 lungo le strade del centro, in programma sabato 18 dicembre alle ore 17.30.

Si riconferma lo spettacolo con luci e suoni intorno alla Fontana di San Francesco tutti i sabati e festivi alle ore 18.30, in cui saranno ancora protagonisti gli allievi del “Centro del Movimento” diretto da Rita Spinosa.

Insomma “Gaeta è pronta ad emozionarti, ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto”. Così l’amministrazione si rivolge a cittadini e visitatori per avere un atteggiamento responsabile per salvaguardare la sicurezza e il benessere di tutti.

Questo e tanto altro a partire da sabato 30 ottobre alle 17.45 in Piazza della Libertà.

Per ulteriori informazioni visita il sito luminariegaeta.it o la pagina facebook ufficiale LuminariediGaeta

Maria Concetta Valente