Nuove opportunità per i ristoratori durante il Covid

Questa mattina si è svolto presso la Prefettura di Latina un incontro in merito alla possibilità di consentire l’esercizio di mensa a pranzo a bar e ristoranti in favore di lavoratori di aziende. Alla riunione dove ha partecipato, in rappresentanza della Camera di Commercio Frosinone Latina il membro di Giunta, dott. Cosimo Peduto con il Presidente della Provincia dott. Carlo Medici, il Sindaco di Latina dott.Damiano Coletta e il Vice Questore Vicario dott. Luca Vattani è stato affrontato il tema circa la possibilità da parte delle attività di ristorazione di poter erogare il servizio di mensa in favore di lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino un rapporto contrattuale di somministrazione di alimenti e bevande.

“Importante opportunità è stata data al tessuto della ristorazione con il DPCM del 14 gennaio u.s. – ha commentato Peduto – dopo che le restrizioni conseguenti al passaggio del Lazio in zona arancione avevano limitato ancora di più tali attività al solo servizio di asporto e di consegna a domicilio. I ristoratori ed in particolare quelle attività di ristorazione nelle mense e di catering potranno beneficiare di questa opportunità visto il momento di grande difficoltà che tale settore sta vivendo.”

Comunicato stampa Camera di Commercio