Nuovo Codice della Strada, scatta costoso obbligo: dovremo mettere mano alla tasca

Al via la nuova versione del Codice della Strada, ci sono dei cambiamenti importanti dei quali occorre tener conto.

Il nuovo Codice della Strada è stato definitivamente approvato dal Parlamento e quindi ormai si attende, la piena efficacia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli aggiornamenti di cui tener conto sono diversi dalla stretta sugli autovelox alle severe multe per chi guida con il cellulare, o sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, dal contrasto dell’abbandono di animali in strada alla nuova disciplina per la circolazione delle biciclette.

Un capitolo importante riguarda i monopattini elettrici che trovano sempre più spazio nella microcircolazione stradale nelle città, dove ormai non sono più un mezzo di svago e divertimento, ma un vero e proprio mezzo di spostamento nelle medie e corte distanze, a zero emissioni.

La novità del Codice che riguarda i monopattini

Un grosso cambiamento è atteso a breve per la conduzione e la circolazione dei monopattini elettrici, anche se occorrerà aspettare i decreti attuativi. La norma infatti introduce l’obbligo di casco, assicurazione e di targa. Sancisce inoltre il divieto di circolazione contromano e impone la circolazione solo sulle strade urbane con limite di velocità a 50 chilometri all’ora.

Le possibilità al momento sono essenzialmente due: una polizza RC Capofamiglia oppure una copertura assicurativa specifica per il mezzo. La prima riguarda la persona che stipula il contratto e tutta la sua famiglia, con una serie di tutela anche per i danni provocati alla guida del monopattino. per una copertura del genere i prezzi base partono da 75 euro annui.

Esistono poi delle polizze specifiche per i monopattini elettrici. In questo caso la copertura riguarda la persona contraente contro i danni a coese e persone durante la guida del monopattino elettrico. La spesa parte dal 40 euro all’anno, per la copertura di una singola persona, e da 80 euro annui per tutti i componenti della famiglia alla conduzione del monopattino.

Purtroppo in vista dell’obbligatorietà dell’assicurazione per questo tipo di mezzo, i premi delle polizze sono aumentati a dismisura nelle ultime settimane. Inoltre bisognerà chiarire se le assicurazioni saranno per la persona o per la targa (come per le RC auto). Al momento i prodotti che si trovano in commercio sono per i conducenti, ma con obbligo su veicolo, dovranno essere modificati con possibili ritocchi dei prezzi.

Quindi nuove spese assicurative per le famiglie che hanno monopattini elettrici in casa, senza contare che saranno da considerare anche quelle per casco omologato e targa. Un altro salasso potrebbe essere in arrivo, quindi nelle prossime settimane.