Occhi aperti quando fai la spesa: questa abitudine comune potrebbe essere rischiosa per la salute

Quando fai la spesa non sottovalutare questo dettaglio: potrebbe essere un rischio per la salute.

Fare la spesa è una di quelle incombenze con cui tutti ci troviamo ad avere a che fare diverse volte alla settimana. Frigo e dispensa, così come l’armadietto dei detersivi, non possono certo rimanere vuoti. Per questo siamo sempre alla ricerca dell’offerta migliore, dello sconto eccezionale, del modo di risparmiare. E, talvolta, non facciamo attenzione a ciò che abbiamo proprio sotto il naso.

C’è, infatti, un’abitudine molto comune e, in parte, anche lodevole, che molti di noi mettono in pratica ma che potrebbe nascondere un’insidia non da poco. Un’abitudine che potrebbe finire col mettere a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari. Di che si tratta?

Attenzione quando fai la spesa: questa abitudine è molto comune

Ebbene, siamo tutti consapevoli dell’importanza del riciclo e della tutela dell’ambiente. L’inquinamento è un problema serio, reale e concreto, che tutti dovremmo affrontare nel modo giusto e senza prenderlo sottogamba. Per questa ragione, in tanti scegliamo di servirci di buste della spesa riutilizzabili, di quelle resistenti e capienti che non rischiano di rompersi perché troppo cariche. A cosa fare, però, attenzione?

Come abbiamo detto, si tratta di una scelta lodevole, perché riduce il consumo di plastica e, ovviamente, ha anche un vantaggio economico: non ci costringono ad acquistarne sempre di nuovo perché possono essere riutilizzate ogni volta che vogliamo. Dov’è, allora il problema?

A quanto pare, si tratta di una questione di igiene. La maggior parte di noi, infatti, non disinfetta né igienizza mai queste buste con la conseguenza che si trasformano in un vero e proprio ricettacolo di batteri. E, non dimentichiamo, al loro interno andiamo a riversare di tutto, cibo compreso.

Pare che da una ricerca condotta dalla University of Arizona e dalla Loma Linda University sia emerso che il 97% degli intervistati abbia ammesso di non aver mai “lavato” queste buste o di farlo davvero di rado. I ricercatori, dunque, avrebbero testato 84 sacchetti rinvenendo una serie di germi e batteri.

E la situazione, pare, potrebbe peggiorare laddove si avesse l’abitudine di sistemare le stesse buste all’interno del bagagliaio dell’auto, a causa del calore che favorirebbe il proliferare di questi esserini. Diventa, dunque, facile comprendere perché, a lungo andare, questi recipienti potrebbero diventare un rischio per la salute. L’ideale, dunque, è prendere l’abitudine di igienizzarle con cura dentro e fuori il più spesso possibile.