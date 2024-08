Occupazione abusiva del suolo demaniale, sequestri e denunce

Nei scorsi giorni il personale della Stazione Carabinieri di Formia (LT) e Scauri (LT), in collaborazione con i militari della motovedetta CC 816 dell’Arma dei Carabinieri di Gaeta (LT), hanno condotto una serie di accertamenti lungo il litorale del Golfo, dalla località Gianola di Formia (LT) fino alla frazione Scauri di Minturno (LT).

Durante i controlli effettuati sulle spiagge, sono state verificate le norme relative al noleggio di attrezzature balneari, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni da parte dei titolari autorizzati.

Le operazioni hanno portato all’accertamento di numerose infrazioni.

Tra i casi più significativi, è stato deferito in stato di libertà un uomo classe 71, originario di Formia (LT), per le violazioni degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva del suolo demaniale). L’individuo aveva infatti posizionato, sulla spiaggia concessa in località Gianola, 36 lettini e 18 ombrelloni, occupando abusivamente la battigia e limitando la fruizione del tratto di spiaggia libera.

Inoltre, è stata deferita una donna classe 64, di origini minturnesi, che ha allestito un tratto di spiaggia libera a Scauri con 110 lettini, 21 sedie, 44 ombrelloni e 40 aste per ombrelloni, senza alcun titolo abilitativo. Analoghe contestazioni sono state avanzate nei confronti di un uomo classe 70, di origini napoletane, che aveva posizionato 86 lettini, 21 sedie, 44 ombrelloni e 40 aste per ombrelloni a Scauri di Minturno (LT), anch’esso senza alcun titolo.

Tutto il materiale utilizzato per occupare abusivamente gli arenili è stato sottoposto a sequestro e affidato agli stessi in attesa delle opportune determinazioni dell’A.G. di Cassino.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative e la tutela del patrimonio demaniale, a tutela della sicurezza e della fruibilità dei beni pubblici.