Offerta mobile incredibile: dura tutto il mese e costa meno di una pizza

Fra le tante offerte mobile tra cui gli utenti possono scegliere, ne sono sbucate due davvero convenienti e che costano addirittura meno di una pizza: tutti i dettagli.

Gli utenti sono continuamente corteggiati da pubblicità o messaggi che promuovono qualche offerta mobile incredibile. E sembrerebbe che stavolta sia proprio così: un operatore che è presente sul mercato già da qualche anno, ha proposto delle offerte allettanti che consentono di avere tutto ciò di cui si ha bisogno (chiamate, SMS e internet) ad un costo irrisorio.

Per renderci conto della convenienza di questa offerta mobile incredibile possiamo prendere a confronto il pezzo di una pizza che ormai, anche per la più basica, è salito almeno a 10 euro. Ebbene, le offerte proposte costano anche meno di una pizza. Chi ha un altro operatore e paga di più per avere le stesse cose (o meno), dovrebbe seriamente pensare di fare un cambio.

Ultimi giorni per approfittare dell’offerta mobile più economica di sempre

A lanciare questa offerta mobile incredibile è stata Kena Mobile, un Brand di TIM S.p.A. presente sul nostro mercato dal 2017. In questi anni Kena ne ha sottratti di utenti agli altri colossi della telefonia! Infatti le sue offerte sempre molto vantaggiose e che fanno risparmiare, hanno spesso convinto gli utenti a fare un cambio operatore.

Kena ha prorogato il periodo di tempo in cui si possono sottoscrivere due incredibili offerte: “Kena 4,99 Flash 100 Online” e “Kena 6,99 Promo Rush 130”. Queste continueranno ad essere disponibili, sempre alle stesse condizioni commerciali, fino al 2 Febbraio 2025 alle ore 23.59.

Kena 4,99 Flash 100 Online include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

200 SMS verso tutti i numeri nazionali

100 Giga di traffico dati in 4G

Il costo è di 4,99 euro al mese. Possono sottoscriverla solo i nuovi clienti Kena che richiedono la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Very Mobile). Per quanto riguarda la spesa iniziale, è prevista una prima ricarica da 5 euro, con 0,01 euro rimanenti come credito residuo.

Kena 6,99 Promo Rush 130 include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

200 SMS verso tutti i numeri nazionali

130 Giga (o 230 Giga con Ricarica Automatica dal primo rinnovo) di traffico dati in 4G

Il prezzo è di 6,99 euro al mese, con primo mese gratuito. L’offerta, in questo caso, è attivabile sia con nuovo numero che tramite portabilità da Iliad, Fastweb, ho. Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali (escluso Very Mobile). Come spesa iniziale è previsto un costo di attivazione di 3 euro ma dato che il primo mese è gratuito, la prima ricarica è di 1 centesimo di euro.

Con questa offerta, inoltre, è disponibile la “Promo Consensi”, che permette di ottenere il costo di attivazione gratuito a chi fornisce i consensi commerciali. Dunque se in fase di attivazione si fornisce il proprio consenso commerciale, si pagherà soltanto 1 centesimo di euro per la prima ricarica. Oltre a queste due convenientissime offerte, comunque, ci sono tante altre che Kena promuove fra cui gli utenti possono scegliere.