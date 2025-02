Oggi pranzo fresco e sfizioso: con gli spaghetti alla gaetana fai felici tutti, pure i bambini

Gli spaghetti alla gaetana non smetti più di mangiarli quando scoprirai questa ricetta golosa: perfetti per il pranzo di oggi o della domenica!

Il weekend è solitamente pensato per riposarsi, questo bisogna dirlo, anche perché bisogna scaricare tutto lo stress accumulato durante la settimana: è l’occasione giusta per fare una bella gita fuori porta con la famiglia o gli amici, mangiare una bella pizza in compagnia oppure semplicemente un momento perfetto per dedicarci un po’ alle pulizie domestiche, per qualcuno è persino una terapia pulire! Eppure, il fine settimana è anche il momento perfetto per sperimentare in cucina, ecco perché dalla rubrica de La cucina del golfo, vogliamo proporvi una ricetta di un sapore incredibile.

Li avete mai fatti gli spaghetti alla gaetana? Un piatto semplice quanto di forte impatto e, come potete immaginare, vede la città madre di Gaeta, un borgo con affaccio sul mare strepitoso. Pochi ingredienti ma saporiti, 10 minuti di tempo, uno spicchio d’aglio e…ecco la pasta perfetta per tutta la famiglia!

Spaghetti alla gaetana, non immagini neppure che sapore goloso: divertiti a prepararla in soli 10 minuti

Gli spaghetti alla gaetana appartengono a quei primi di tradizione povera, ma non per questo scarichi nel gusto o nel sapore, anzi tutt’altro! Avevamo già visto insieme alcune ricette tipiche gaetane come la tiella con scarola e i calamaretti in umido, quest’oggi però vi insegniamo questo piatto iconico e super facile da realizzare. Vogliamo scoprire i passaggi della ricetta insieme?

Ingredienti per 4 persone

350 gr di spaghetti grossi;

250 gr di pomodorini spagnoletta;

100 gr di olive nere di Gaeta;

3 filetti di acciughe sottolio;

1 spicchio grosso d’aglio;

Sale, pepe, prezzemolo tritato q.b.

Preparazione