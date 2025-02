Concludo la settimana con la tiella di Gaeta: ci mettiamo dentro olive e scarola, viene una specialità super saporita

Facciamo insieme la tiella di Gaeta, pratica, sfiziosa e davvero saporita: il modo perfetto per concludere la settimana, preparatene doppia anche per il lunedì!

Le ricette italiane tradizionali sono davvero tantissime e a volte è difficile sceglierne una perché i sapori, i colori, i profumi di ogni singolo piatto ci fanno davvero viaggiare nel tempo. Tuttavia, per la nostra rubrica La cucina del golfo, abbiamo selezionato una preparazione molto saporita e appetitosa, che siamo sicuri conquisterà anche i meno avvezzi all’uso delle verdure o delle olive. Vogliamo presentarvi la golosissima tiella di Gaeta!

In questa città tranquilla e meravigliosa, si prepara spessissimo una sorta di torta salata con un impasto simile a quello della pizza. Il ripieno secondo la tradizione può essere di verdure oppure di polpo, cozze e altri pesci, versione perfetta per l’estate. Noi quest’oggi vi indichiamo la ricetta della tiella con scarole, acciughe e olive ovviamente di Gaeta. Non preoccupatevi perché è semplicissima da realizzare, scopriamo l’occorrente!

In questi giorni ne avevamo già viste di ricettine sfiziose e tutte semplici da fare: come ad esempio i calamari in umido, una ricetta tipica non solo di Gaeta, ma anche di tutto il territorio romano. Qui invece trovate un’idea sfiziosa per secondo, le scaloppine burro e salvia, mentre quest’oggi prepariamo insieme la mitica tiella di Gaeta, una preparazione salata che siamo sicuri vi farà venire l’acquolina in bocca. La facciamo subito insieme?

Ingredienti per tortiera circolare 24 cm

Per l’impasto:

250 gr di farina 00;

150 ml di acqua a temperatura ambiente;

3 gr di lievito di birra fresco;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 cucchiaino di sale;

Per il ripieno:

400 gr di scarola fresca;

50 gr di olive di gaeta denocciolate;

2 filetti di acciuga sottolio;

1 spicchio d’aglio;

Sale, pepe, origano q.b.

Preparazione