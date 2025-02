Queste scaloppine burro e salvia ogni volta mi salvano la cena: veloci, deliziose e di una cremosità incredibile

Classiche ma che non deludono mai, specialmente in questa versione: facciamo insieme le scaloppine burro e salvia, intense nel sapore, veloci nella preparazione!

Non esiste niente di meglio al mondo se non un bel paio di scaloppine cremose a fine giornata: conquistano, rendono una cena sfiziosa senza appesantire, per non parlare poi dei modi infiniti in cui possiamo prepararle. Dalle classiche al limone a quelle con la panna o al pomodoro, il taglio di carne deve essere sempre sottile affinché la cottura sia rapida e il tutto risulti molto, molto tenero.

Oggi vogliamo insegnarvi a realizzare una variante davvero tanto gustosa, ma sempre facile: con le scaloppine di pollo al burro, salvia e funghi andrete davvero sul sicuro! Perfette per oggi a pranzo o direttamente per stasera, magari gustandole mentre il Festival di Sanremo è in atto. Vogliamo scoprire insieme come si preparano?

Scaloppine burro, salvia e funghi, tutto pronto in 5 minuti: basta spedire in padella

La migliore amica di questa ricetta sarà una padella antiaderente dai bordi alti poiché in cinque minuti riusciremo a realizzare delle scaloppine sfiziose e dal sapore autentico, di cose buone e genuine. Noi vi consigliamo i funghi champignon, ma voi potrete usare anche i plaerotus, i finferli o i chiodini, la ricetta avrà comunque sapore. Rimanendo in tema secondi in padella invece, non perdetevi i calamari in umido, davvero deliziosi!

Ingredienti per 4 persone

8 fette sottili di petto di pollo;

350 gr di funghi;

50 gr di burro chiarificato;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 rametto fresco di salvia;

1 rametto fresco di rosmarino;

1 bicchiere di vino bianco secco;

1 bicchiere d’acqua bollente;

1 spicchio d’aglio;

Sale e pepe q.b.

Farina q.b.

Preparazione