Ogni anno il cotechino o è immangiabile o troppo duro: ho scoperto come cuocerlo alla perfezione domani

Vuoi mangiare il cotechino in modo perfetto? Ecco i consigli che devi assolutamente seguire, tutti ti faranno i complimenti. Buono, gustoso e facile da fare.

L’ultimo dell’anno, dopo lo scattare delle mezzanotte è d’obbligo mangiare il cotechino con le lenticchie, perché secondo tradizione porta fortuna. Ma spesso non ci viene bene. Resta duro oppure non ha un sapore ottimo. Ma questo accadeva fino a qualche tempo fa. Adesso con i nostri consigli domani avrai un cotechino perfetto.

Tutti rimarranno senza parole dalla delicatezza e dal sapore, quindi che cosa aspetti, scopri con noi quali sono i segreti di questo piatto che tutti dobbiamo almeno assaggiare per portare un po’ di fortuna nella nostra vita!

Cotechino con le lenticchie perfetto? Fai così

Oggi, giustamente, vi vogliamo mostrare una ricetta tipica di questo periodo che in alcuni zone del Nord viene servita molto spesso in inverno. Parliamo del cotechino. Un alimento tipico del capodanno che viene accompagnato, in questa situazione, con le lenticchie, simbolo di fortuna e ricchezza per tutto l’anno.

Sai da dove deriva questa parole? E’ il tessuto connettivo con il quale questo alimento viene insaccato. Al suo interno troviamo sia carne magra che grassa. Ci sono anche delle differenze tra cotechino e zampone. Il primo è chiuso nel budello mentre il secondo contiene anche la zampa inferiore del maiale.

In commercio possiamo trovarlo di due tipi, fresco e precotto. Un cotechino fresco, che troviamo dal nostro macellaio, o al supermrecato, richiede circa due ore di cottura. Ricordiamoci che se lo facciamo cucinare troppo sembrerà durissimo mentre se cuoce poco è impossibile mangiarlo. Ecco quindi che vi consigliamo, come le torte, di provare con uno stuzzicadenti. Se entra facilmente fino al centro è pronto!

Possiamo anche cuocerlo con la pentola a pressione, in questo caso ci vuole meno di un’ora. Il cotechino precotto, ovviamente, ha tempi di cottura molto inferiori e lo troviamo già nell’involucro che non deve essere rimosso fino alla fine. Ci sono alcuni consigli che sono molto utili. Come prima cosa avvolgiamolo bene con la carta stagnola, in questo modo non si romperà in cottura.

Bucherelliamo alcuni punti così perderà un po’ di grassi ma non utilizziamo la forchetta ma uno stuzzicadenti. Iniziamo sempre la cottura con l’acqua fredda e a fuoco medio basso. Ottimo è aggiungere qualche foglia di salvia. Se ci dovesse avanzare lo possiamo utilizzare dopo un paio di giorni conservandolo in frigorifero. Ricordiamoci che le dosi corrette sono mezzo chilo per 4/5 persone. Adesso che conosci tutti i consigli il tuo cotechino di domani sarà buonissimo e tutti ti chiederanno il tuo trucco!