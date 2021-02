Omicidio Bondanese: chiarimenti dell’istituto Celletti

In ordine ai fatti accaduti in Via Vitruvio, nella serata del 16 febbraio 2021, la Comunità Scolastica dell’I.P.S.S.E.O.A. ”A. Celletti”, nell’esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie dei ragazzi tristemente colpiti dall’accaduto, sente la necessità di precisare che, da puntuali verifiche effettuate dalla scuola e diversamente da quanto riportato da alcuni editoriali, non risulta alcun giovane frequentante l’Istituto, né studente né studente convittore, responsabile dell’azione criminosa.

L’occasione ci suggerisce di vigilare con ancor maggior rigore sui nostri ragazzi in rinnovata sinergia con le famiglie.