“Omosessualità e spiritualità: dagli albori ai nostri giorni”: la nuova, approfondita analisi della psicologa e psicoterapeuta Rosalba Trabalzini

Casa Editrice: Ciampi Editore

Genere: Saggistica

Pagine: 120

Prezzo: 30,00 €

Codice ISBN: 978-88-96540-53-4

«Il perché di questo testo lo devo a Barbara, qualche settimana fa si è rivolta a me per una depressione piuttosto importante. Barbara ha 54 anni, la sua sintomatologia ha iniziato a manifestarsi con difficoltà di concentrazione nel lavoro, mancanza di qualsiasi interesse, inappetenza, grave insonnia al punto di non dormire più di due o tre ore per notte e crisi di pianto incontrollate. In un primo momento la paziente pensava che il tutto fosse dovuto al lutto per la perdita di sua madre, avvenuta alcuni mesi prima, e per questo ha richiesto aiuto

farmacologico. La formazione professionale che ho ricevuto non solo come psichiatra, ma soprattutto come psicoterapeuta mi pone nella condizione di approfondire sempre, anche a livello cognitivo più remoto l’origine del disagio […] Ed è proprio grazie al non volermi mai fermare al superficiale che, indagando sul credo spirituale di Barbara, mi confidò di essere stata, fino a pochi mesi prima una Testimone di Geova»: la psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale Rosalba Trabalzini presenta “Omosessualità e spiritualità: dagli albori ai nostri giorni”, in cui approfondisce in particolar modo l’omosessualità e anche più in generale le tematiche dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, mettendole in relazione con i credi religiosi sia dei nostri tempi che risalenti alle origini della civiltà. Nel caso appena citato, l’autrice si è trovata di fronte al tormentato dilemma di Barbara: da una parte vi è una donna profondamente religiosa, appartenente a un credo molto rigido, e dall’altra vi è la rivelazione di suo figlio di essere omosessuale, una condizione assolutamente non accettata e, anzi, condannata dal suo gruppo religioso e dalle loro sacre scritture. I suoi confratelli, quindi, le hanno imposto un irragionevole diktat: o scegli noi o tuo figlio, e da questa scelta impossibile si è originata la sua grave depressione; Barbara, da madre amorevole, ha scelto suo figlio, ma a che prezzo? È ciò che si domanda l’autrice in quest’opera interessante e ricca di spunti di riflessione, in cui non viene solo analizzata l’omosessualità dal punto di vista sociale e scientifico – parlando anche degli studi sulle possibili cause genetiche – ma anche realizzando un ampio ed esaustivo excursus sull’approccio delle dottrine religiose e delle culture antiche nei confronti dell’omosessualità. Si scoprirà che a volte il termine modernità non coincide con apertura mentale, anzi: se andiamo ad osservare, ad esempio, gli antichi egizi o gli antichi greci, si nota come quelle remote civiltà fossero molto più favorevoli all’omosessualità e quindi più progressiste di noi contemporanei.

