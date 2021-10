Operazione congiunta Guardia di Finanza e Polizia di Stato di Formia: sequestrati oltre 6 kg di “hashish”

Nella mattinata del 26 ottobre u.s., a Minturno (LT), località variante Appia, militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Formia e personale del Commissariato di P.S. di Formia, con il determinante ausilio di unità cinofile, nella ben più ampia cornice di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel sud Pontino, traevano in arresto un soggetto italiano, trovato in possesso di 6,419 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I militari fermavano il soggetto a bordo di un’auto in direzione Minturno (LT) munita di targa prova, ma lo stato di nervosismo ed agitazione del conducente, unitamente alle risultanze dei primi riscontri eseguiti sul posto che evidenziavano l’esistenza di numerosi precedenti in capo all’uomo, inducevano gli operanti a procedere ad un controllo accurato del mezzo ed alla perquisizione del passeggero, ritenendo verosimile che lo stesso potesse trasportare della sostanza stupefacente. Sottoposta a regolare controllo l’autovettura, l’unità cinofila anti droga segnalava insistentemente la zona paraurti posteriore.

Da una più approfondita analisi, gli operanti accertavano la presenza di un meccanismo di doppio fondo occultato dietro la targa posteriore dell’autoveicolo, all’interno del quale si rinvenivano n. 31 confezioni sferiche contenenti Hashish, per un totale di kg. 6,419 ed un valore di mercato di oltre 60.000 €. Sentita la competente Autorità Giudiziaria., il soggetto veniva tradotto in carcere per le violazioni di cui all’art. 73 c. 1 del D.P.R. 309/90. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo permanente volto al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti promosso dal comando provinciale della Guardia di Finanza e della Questura di Latina.

comunicato stampa