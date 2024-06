La Provincia di Latina settore Viabilità e Trasporti ha disposto attraverso un’ ordinanza la chiusura temporanea al traffico veicolare della S.P. 152 Del Colle al km 2+280 (area interessata dai lavori), per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza mediante allargamento della sede stradale con decorrenza dal giorno 02.07.2024 e comunque fino al termine degli stessi nella fascia oraria compresa tra le 08.30 alle 17.30, escluso i mezzi di soccorso