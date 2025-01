Orto, cosa piantare a gennaio: mese importante che aprirà alla primavera

Malgrado le temperature ancora rigide e la scarsità di prodotti da curare, gennaio è un mese di importanti lavori nell’orto.

Con l’arrivo di gennaio, per tradizione, l’essere umano si prepara ad affrontare il nuovo anno, e lo stesso fa la natura… Le giornate si stanno allungando di nuovo e la primavera si avvicina rapidamente. Tutti gli amanti del giardinaggio sanno perciò che gennaio è un mese chiave per la cura dell’orto. Importante per pianificare il nuovo anno e gestire tutto ciò che ha lasciato l’anno passato.

In inverno, le persone sono un po’ più restie a trascorrere del tempo all’aperto, ed è per questo che spesso ci si dimentica quasi del tutto dell’orto. Ma con il primo mese dell’anno nuovo bisogna darsi una mossa per prepararsi all’arrivo della primavera.

Semina per l’orto a gennaio: le cose da fare

Chi cura un orto deve dunque capire bene cosa poter seminare a gennaio e quali prodotti è possibile raccogliere. Allo stesso tempo deve preoccuparsi della preparazione della terra per la semina e delle semine indoor, della cura delle erbe aromatiche e di vari lavori accessori. Innanzitutto, è bene iniziare l’anno nuovo chiudendo come si deve la vecchia stagione di giardinaggio.

In questo senso, è doveroso completare tutti i lavori lasciati in sospeso, dal riordinare la casetta da giardinaggio, per esempio, alla manutenzione degli attrezzi e degli spazi. Magari si può partire dividendo gli spazi delle aiuole. Poi si può passare al programma esteso per capire cosa coltivare.

Dato che fa ancora freddo, a gennaio nell’orto si semina solo in coltura protetta. Non c’è tanto da fare neppure con i trapianti… In alcune zone particolarmente fredde, come in alta montagna o in Nord Italia, il mese di gennaio potrebbe anche essere descritto come un lungo intervallo di riposo per la terra.

Ciononostante l’orticoltore non può starsene con le mani in mano. Gli tocca la preparazione dell’orto primaverile! E, sempre a causa delle temperature troppo basse, le semine si fanno prevalentemente indoor e in seminiera. Serve insomma un ambiente riscaldato che possa permettere di preparare piantine da trapiantate in primavera.

La prima cosa da fare è preparare il terreno per le colture da seminare nei mesi successivi. Le operazioni da compiere sono quelle di vangatura profonda e interramento di compost o letame. Se il terreno non è nelle giuste condizioni (se è troppo bagnato o ghiacciato) è meglio non far nulla e lasciarlo riposare.

Ci sono alcuni ortaggi invernali che possono essere raccolti a gennaio. Per esempio, le varietà invernali di cavoli e cavoletti di Bruxelles. Ma anche i porri, gli spinaci e i ravanelli. Le prime piantine da disporre in semenzaio sono di solito verdure come peperoncini, pomodori e melanzane. Lo stesso vale per la cicoria, il cetriolo, il basilico, la lattuga, il peperone, la rucola e il ravanello. Mentre, in pieno campo, si possono mettere a dimora i bulbilli di aglio, scalogno e cipolla. Ma anche carciofi.