Oylum di Tradimento, chi è Feyza Sevil Güngör: età, carriera, Instagram e vita privata

Scopriamo insieme chi è la bellissima Oylum della soap Tradimento. L’attrice sarà ospite a Verissimo molto presto.

Tradimento è la nuova soap turca che andrà in onda su canale 5 a partire da domenica 1 dicembre in prima serata. Dalle prime informazioni si prevede una serie che ci “ruberà” il cuore puntata dopo puntata grazie a trame coinvolgenti, intrighi, sentimenti ed emozioni che emergeranno episodio dopo episodio mettendo a nudo verità talvolta sconvolgenti e rivelando trame oscure.

Dopo il successo di Endless Love e La rosa della Vendetta, Tradimento è pronta a debuttare in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset per tenerci incollati allo schermo ogni domenica. Tra i protagonisti ci sarà una giovane attrice dallo sguardo che lascia senza fiato: la splendida 27enne Feyza Sevil Güngör.

Feyza darà il volto a Oylum, figlia di Guzide, una donna severa e inflessibile. A interpretare Guzide sarà un volto già noto al grande pubblico: l’ineguagliabile Vahide Percin che tutti ricordiamo nei panni di Hunkar nella soap Terra Amara. Feyza Sevil Güngör è ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo oggi, 30 novembre, per parlare di questa nuova avventura televisiva. Nel frattempo, però, scopriamo qualcosa di più su questa meravigliosa attrice.

Oylum: tutto sull’attrice che le dà il volto

Tutti pronti al debutto di Tradimento? la nuova serie turca – che si prevede già sarà un gran successo – inizierà a farci battere il cuore a partire da domenica 1 dicembre in prima serata su canale 5. Ma sabato 30 novembre, alle ore 16.30, Silvia Toffanin intervisterà una delle protagoniste della soap: la bella Feyza Sevil Güngör, l’attrice che interpreta Oylum.

Feyza Sevil Güngör, ha 27 anni ed è del segno dell’Ariete. E’ nata ad Ankara, in Turchia, il 30 marzo 1997. Il suo primo ruolo in una serie tv risale al 2019, quando ha interpretato Ayça nella soap opera Savaşçı. Feyza è figlia unica e, prima d’intraprendere la carriera di attrice, ha frequentato la facoltà di Psicologia dell’Università di Istanbul.

L’attrice oltre al Turco, che naturalmente è la sua lingua madre, parla fluentemente anche l’Inglese e il Tedesco. Dal suo profilo Instagram emerge una donna solare e amante della vita, sorridente e che ama farsi immortalare anche in scatti buffi e “rubati” mentre si trova in vacanza o mentre mangia.

All’interno della soap Tradimento, Feyza dà il volto a Oylum ed è la figlia della protagonista, Güzide Yenersoy, interpretata da Vahide Perçin, l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara. Questa serie è per certi versi innovativa e anticonformista pur restando densa di sentimenti ed emozioni forti.

Tradimento ci mostra una donna, Guzide, che non sta certo a casa a badare alla famiglia ma che porta la toga e prende ogni giorno decisioni difficili: Guzide, infatti, è un magistrato. Questo temperamento forte e determinato si ripercuote anche sugli equilibri familiari in quanto Guzide vorrebbe decidere tutto per tutti e, soprattutto, per la figlia Oylum. Ma un incontro inaspettato farà riemergere un segreto che si credeva sepolto e questo cambierà tutto all’improvviso.