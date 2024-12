Palinsesto TV 8 dicembre: Domenica In, Verissimo e Amici vanno in onda?

L’8 dicembre è un giorno particolare, e molti temono che in tv possano cambiare i palinsesti: ci sarà spazio per Amici e Verissimo?

La domenica, per il pubblico di Mediaset, è il giorno di Amici di Maria De Filippi e poi di Verissimo, il rotocalco con interviste e notizie rosa condotto da Silvia Toffanin. Per il pubblico della RAI è invece la giornata da passare insieme a Mara Venier e al suo Domenica In. L’8 dicembre è una data particolare, perché è quella in cui si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Una festa religiosa molto sentita nel nostro Paese sia per motivi religiosi che più profani.

Si tratta della festa dedicata alla Vergine Maria e della data che segna l’inizio del periodo natalizio, per molte famiglie e per i negozi. Per esempio, è il giorno in cui in genere si addobba l’albero di Natale, si prepara il presepe e si comincia pure a pensare ai regali di Natale.

E cosa succederà su Canale 5 in questo giorno? I programmi più attesi della giornata, come Amici di Maria De Filippi e Verissimo andranno normalmente in onda oppure ci saranno delle sorprese? Il palinsesto della giornata è già stato comunicato da Mediaset. Così sappiamo che l’8 dicembre comincerà come di consueto alle 6 del mattino con la prima pagina del TG5 e poi con le informazioni del traffico e del meteo. Alle 8:45 andrà in onda un bel documentario su Gerusalemme… e poi?

Alle 10, dopo un breve documentario dedicato alle attrazioni italiane, Canale 5 manderà in onda la Santa Messa. Dopo un’oretta andrà invece in Onda Melaverde. Il pomeriggio della rete Mediaset sarà inaugurato con il T5G, cui seguirà come di consueto la rubrica dedicata agli animali L’Arca di Noè. E poi?

Amici e Verissimo l’8 dicembre: andranno regolarmente in onda?

Scorrendo il programma del palinsesto, si scopre che alle 14:00 di domenica 8 dicembre su Canale 5 è prevista la messa in onda del talent Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata Daniele, allievo della maestra Alessandra Celentano, dovrà compiere un passo a due con una professionista, così come deciso da Deborah Lettieri. Poi sono previsti degli ospiti: e J-Ax ed Enrico Nigiotti, cioè un ex maestro e un ex allievo della scuola.

E dopo Amici 24, alle 16:00, fino più o meno alle 18:45, sarà trasmesso il talk show Verissimo. E in questo appuntamento, la Toffanin è riuscita a mettere insieme un programma davvero interessante. Sono infatti attesi ospiti di grande valore. A cominciare dalla star anni ’80 Heather Parisi.

Nella puntata di Verissimo dell’8 dicembre 2024, Silvia Toffanin accoglierà anche Filippo Biscaglia, che presto tornerà con Temptation Island. Poi sono state annunciate anche interviste all’attore cult Lino Banfi, che sarà accompagnato in studio dalla nipotina Virginia. Poi è atteso l’attore turco Ruzgar Aksoy, il Tarik di Endless Love.

E sulla RAI? Anche Domenica In andrà regolarmente in onda l’8 dicembre 2024. E Mara Venier accoglierà grandi ospiti. Tra quelli annunciati ci sono Renato Zero, il grande attore Toni Servillo e i due cominci Ficarra e Picone…