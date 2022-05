Pallamano, il sindaco premia l’Hc Bpf per la promozione in A1

Ancora un riconoscimento simbolico in ambito sportivo da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che, in aula consiliare, ha incontrato l’Hc Banca Popolare di Fondi, fresca di promozione in serie A1. Un grande successo per la pallamano, per lo sport fondano e per l’intera città.

“All’intera società e a tutti gli atleti dell’Hc Bpf Fondi – recita la targa che il primo cittadino e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno consegnato alla squadra rossoblù – per aver portato la squadra nella massima serie e per aver conquistato la Coppa Italia dando lustro allo sport fondano e all’intera città”.

Nel video interviste e commenti:

