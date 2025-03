Pallavolo, Cisterna cade a Monza e chiude la stagione accedendo ai playoff

Il Cisterna Volley chiude la Regular Season con una sconfitta al tie-break contro il Mint Vero Volley Monza, ma accede ai playoff scudetto dove affronterà Trento, testa di Serie #1.

La certezza dei playoff era già scritta con un ottavo posto assoluto che è il miglior risultato storico del Cisterna Volley, un club giovane che sta crescendo di stagione in stagione e che quest’anno avrà la grande soddisfazione di poter vivere una coda straordinariamente prestigiosa, quella per la corsa scudetto. L’ottavo posto è un grandissimo risultato indipendentemente dalle difficoltà di questo finale di stagione che vedono Cisterna perdere la terza partita consecutiva in tre settimane.

La sconfitta al tie-break contro il Mint Vero Volley Monza dopo oltre due ore di gioco combattutissimo, una partita che per i brianzoli era fondamentale visto che con una sconfitta rischiavano la retrocessione diretta, non è certo il modo migliore di chiudere una regular season eccellente. Ma vanno considerati molti aspetti positivi di un confronto che è un test importante in vista del match davvero difficilissimo che i pontini affronteranno ai playoff, niente meno che conto la Itas Trentino, prima assoluta nella classifica generale con due sole sconfitte.

Mint Vero Volley Monza-Cisterna Volley 3-2, partita combattutissima

Prestazione comunque di grande intensità di Cisterna con due set strappati ai vantaggi e alcune individualità davvero di altissimo livello. A costare care sono state alcune imprecisioni nei momenti chiave, soprattutto nel quinto set. Non sono bastati i 25 punti di Theo Faure e i 20 di Efe Bayram per piegare la resistenza di Monza, che con questo successo ha ottenuto la salvezza in extremis a scapito di Taranto, che retrocede in A2.

Bene Cisterna nel primo set con una condotta di gioco spregiudicata e aggressiva che vede i pontini quasi sempre avanti e capace di chiudere con un paio di colpi letali di Faure e Bayram (25-27). Meno brillante il secondo set che vede Latina soffrire soprattutto dopo gli inserimenti di Frascio e Averill nel sestetto monzese (25-19). Il terzo set, decisivo soprattutto per Monza, che giocava un testa a testa a distanza disperato con Taranto, vede Cisterna molto più lucida nel momento decisivo soprattutto quando nel finale è Monza a commettere gli errori decisivi (26-28).

Monza reagisce punto a punto e difende con ostinazione il punteggio andando a chiudere con un muro di Di Martino e portando la sfida al quinto set. La quinta decisiva frazione si gioca in un clima di grandissima tensione che rischia di costare caro a Monza, costretta a vincere con Taranto anch’essa al quinto set in casa contro Verona. Ne esce un match con tantissimi errori con

Cisterna che parte bene (2-5), Monza che reagisce con Marttila (6-6) e per arrivare addirittura a gestire un doppio match point (14-12) malamente sprecato. Cisterna lotta e recuepra: ma due errori nel finale condannano i pontini alla sconfitta 16-14 e consentono a Monza un sospiro di sollievo con la squadra che si salva in extremis grazie al miglior quoziente set rispetto a Taranto.

Le dichiarazioni post-partita: Falasca “Guardiamo avanti”

Il tecnico di Cisterna Guillermo Falasca analizza il match e guarda avanti: “C’è rammarico per la sconfitta, ma il focus è già rivolto ai Play Off Scudetto contro l’Itas Trentino. Siamo soddisfatti del percorso compiuto in Regular Season: nonostante la vittoria sfumata al quinto set, concludiamo la stagione all’ottavo posto, segnando un ulteriore progresso rispetto alla scorsa annata. Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e ora ci concentreremo sui prossimi impegni con l’ambizione di esprimere la nostra migliore pallavolo.”

Le dichiarazioni post-partita: Baranowicz “Possiamo crescere ancora”

Anche il capitano Michele Baranowicz traccia un bilancio dell’ultimo match e della Regular Season: “Non possiamo che essere soddisfatti del nostro percorso, anche se la stagione è stata divisa in due fasi. Nel girone d’andata abbiamo affrontato le squadre più forti, incontrando difficoltà iniziali, ma siamo stati bravi a reagire e a centrare il primo obiettivo: la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia. Nel girone di ritorno avremmo potuto fare qualcosa in più, specialmente in alcune gare. L’ottavo posto rappresenta un traguardo importante, avendo conquistato sia la salvezza che l’accesso ai playoff. Una vittoria contro Monza ci avrebbe dato ulteriore slancio, ma ora dobbiamo concentrarci sull’Itas Trentino. Sarà una sfida difficile, dovremo prenderci dei rischi e migliorare in diverse fasi del gioco.”

Il Tabellino

MINT VERO VOLLEY MONZA – CISTERNA VOLLEY 3-2 (25-27;25-19; 26-28; 26-24;17-15)

Mint Vero VolleyMonza – Kreling 2, Szwarc 10, Beretta, Di Martino 12, Gaggini (L), Rohrs 16, Marttila 15, Averill 6, Frascio 14, Mancini. NE:Juantorena, Lee Woojin, Taiwo, Picchio (L). Allenatore: Eccheli

Cisterna Volley – Baranowicz 2, Faure 25, Mazzone 7, Nedeljkovic 13, Pace (L), Ramon 4, Bayram 20, Tarumi 10. NE: Fanizza, Finauri, Diamantini, Czerwinski. Allenatore: Falasca

Arbitri –Umberto Zanussi, Andrea Pozzato Andrea, Michele Marconi

Note – Durata set: 31’, 28’, 36’, 32’, 22’ Tot.2.30’. Spettatori: 3044.

MVP: Erik Rohrs (Mint Vero Volley Monza)