Pandorini al cioccolato, devi assolutamente farli: facili, veloci e senza glutine

Una ricetta facile, veloce e buonissima. Ottima anche se sei a dieta! Scopriamo insieme questi super pandorini. Una bontà da leccarsi i baffi.

Quando arrivano le festività natalizie sono da un lato un aspetto bello e positivo perché possiamo staccare la spina e ricaricare le batterie per affrontare un nuovo anno ma dall’altro lato sono un problema per la dieta! Confessiamolo le cene sono tante e le prelibatezze anche.

Impossibile poi resistere ai dolci tipici come il panettone o il pandoro. Noi oggi ti vogliamo far conoscere una ricetta buonissima che ti stupirà. Siamo certi che una volta letti gli ingredienti inizierai immediatamente nella loro realizzazione. Quindi andiamo a vedere tutti i passaggi insieme.

Pandori buonissimi e super veloci, ecco come realizzarli

Vuoi un dolce natalizio senza glutine e leggero, ottimo anche per la ketogenica? Ecco la soluzione che devi assolutamente provare. Sono piccoli pandori al cioccolato che ti faranno leccare i baffi. Sono perfetti se serviti insieme ad una tazzina di caffè anche per due chiacchiere con le amiche.

Super soffici e profumati al loro interno hanno un po’ di ingredienti particolari ma che puoi reperire senza problemi. In questo caso, essendo una ricetta particolare ti diciamo di non sostituire i quantitativi ma di seguirli alla lettera. Scopriamolo subito come fare il dolce del Natale.

Ingredienti

160 gr farina di mandorle

30 gr cacao amaro in polvere

20 gr fibra di avena

12 gr bucce di psyllium

10 gr lievito per dolci

6 gr cremor tartaro

4 uova

120 gr eritritolo

un pizzico di sale

80 gr di burro fuso

130 ml di acqua a temperatura ambiente

scorza di una arancia

50 gr cioccolato in gocce

Per decorare

100 gr cioccolato bianco keto

granella di frutta secca

foglioline di menta

Realizzazione