Panettone Motta che costa ben 15€, ma la qualità com’è? Ce lo dice Altroconsumo

15 euro per il panettone stellato della Motta: si tratta di un prodotto all’altezza del prezzo richiesto? Cosa dicono i test di Altroconsumo.

Un tempo i panettoni commerciali costavano pochi euro. Prima delle Feste, per consumo personale o per fare regali, era possibile cavarsela con poco… Ci si recava in un qualsiasi supermercato, si compravano due o tre panettoni o qualche pandoro, anche di marca, e con meno di 10 euro si riusciva a mettere nel carrello un buon numero di prodotti affidabili, di discreta qualità ma comunque economici. Oggi è tutto cambiato: i tipici lievitati delle feste costano anche più di 15 euro. Perché?

Anche il panettone commerciale è diventato caro. Prendiamo il panettone Motta, una delle marche più note e diffuse in Italia: è in vendita nei supermercati anche a 15 euro. E Altroconsumo si è chiesto se questa spesa è giustificata. In generale, tutti i panettoni oggi costano di più rispetto agli anni scorsi. Dipende dall’inflazione e dall’aumento dei costi delle materie prime. Ma anche dalla domanda di panettone, che, specialmente durante il periodo natalizio, è sempre alta, rispetto a un’offerta che non è riuscita a tenere il passo.

Inoltre si assiste a un fenomeno di aumento della richiesta di panettoni di alta qualità e artigianali. Ed è per questo che anche i marchi che hanno sempre prodotto lievitati più economici e commerciali oggi puntano a offrire qualcosa di più ricercato. Per esempio, la Motta ha deciso di far firmare il proprio panettone dallo chef stellato Bruno Barbieri.

Panettone Motta da 15 euro: l’analisi qualitativa di Altroconsumo

Altroconsumo, la nota e affidabile organizzazione di consumatori italiana, ha sottoposto il panettone di Barbieri e Motta, assieme ad altri undici panettoni classici, a un test di laboratorio e all’assaggio di esperti e consumatori. Ebbene, il panettone Motta da 15 euro ha ricevuto valutazioni poco entusiastiche…

I consumatori che lo hanno assaggiato lo hanno trovato poco gradevole dal punto di vista del sapore, del profumo e dell’aspetto. Non è piaciuta neanche la sua consistenza. L’anno scorso, il panettone della Motta aveva ottenuto recensioni leggermente migliori… Per gli esperti, invece, il Motta firmato Barbieri è un prodotto sufficiente.

Il panettone di Barbieri è più piccolo rispetto a quello solito dell’azienda milanese. Inoltre contiene anche ingredienti rispetto al solito: ha più uva, ma molto meno frutta rispetto al panettone dello scorso anno (venduto a circa 6 euro). Nella classifica di qualità, il nuovo lievitato della Motta è arrivato al sesto posto.

Non è dunque il prodotto migliore, anche se è il più costoso fra quelli commerciali. Al primo posto, c’è il panettone della Coop, che conta intorno ai 6 euro ma risulta per i test di Altroconsumo qualitativamente superiore e anche più gustoso e bello.