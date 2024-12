Panettoni migliori del 2024: questa è la classifica di Gambero Rosso

Sono stati rivelati da Gambero Rosso quali sono i migliori panettoni in vendita nel 2024. Chi li acquista fa un figurone a tavola: ecco la classifica di quelli analizzati.

Il panettone si conferma come il dolce per eccellenza del Natale, in grado di raccogliere consensi popolari e, soprattutto, di ispirare i migliori chef e pasticceri del settore. La sua preparazione è complessa, visto che segue una rigorosa e lenta lievitazione con lievito madre e prodotti di alta qualità. Un dolce che da diversi anni è diventato terreno di creatività e sperimentazione.

Quest’anno, infatti, sono tantissimi gli chef che si sono lanciati nel realizzare i panettoni, trovando spunti vari e originali per creare qualcosa di nuovo, che stupisse i consumatori. Proprio di recente, gli esperti di Gambero Rosso hanno deciso di assaggiare alcuni panettoni. In totale, ne sono stati valutati 19, ma a distinguersi da tutti gli altri sono stati solo in dieci. Da qui nasce la classifica dei migliori 10 panettoni realizzati dagli chef, premiati per l’uso delle materie prime e della qualità.

Panettoni migliori del 2024 degli chef: la top 10

La prima posizione tra i migliori panettoni del 2024 secondo Gambero Rosso se l’è guadagnato il panettone di Cascina Vittoria realizzato da Giovanni Ricciardella, che si è distinto per l’uso degli ingredienti selezionati; lo si può acquistare al prezzo di 50€ per 1 kg. In seconda posizione troviamo il panettone tradizionale di Tenuta Danesi, pure questo realizzato con ottimi ingredienti e costa 33€ per 1 kg.

A chiudere il podio troviamo il panettone di Da Vittorio, ricco di uvetta e canditi ed è senza glassa; lo si può comprare a 55€ per 1 kg. Il quarto posto se l’è guadagnato il dolce di Gustificio, realizzato da Andrea Poli, che ha conquistato tutti per sapore e profumo; il prezzo è di 34€ per 900 g. Sunito dopo troviamo il panettone di Stefano Trovisi dell’Excelsior Hotel Gallia, soffice e profumato, al costo di 55€ per 1 kg.

Al sesto posto della classifica c’è il ristorante stellato Don Alfonso che ha creato un panettone con limoni e mandarini, uvetta sultanina, canditi e vaniglia; per chi vorrebbe acquistarlo il prezzo è di 55€ per 1 kg. È riuscito a strappare un posto nella top 10 della classifica anche il panettone di Mammaròssa, che si caratterizza per una struttura più panosa e asciutta; il prezzo è di 50€ per 1 kg.

Si conquista l’ottavo posto il panettone reale dell’Atelier Reale – Antica Corona Reale 1815, dolce privo di glassa e con una mollica ben alveolata e dorata; lo si può acquistare al prezzo di 40/45€ per 750 g. In nona posizione troviamo il panettone di Carlo Cracco, che si distingue per le note di burro, miele e frutta; costa 44€ per 1 kg. Chiude la top ten un altro chef molto famoso, ovvero Antonino Cannavacciulo, ottimo per qualità; il prezzo è 43€ per 1 kg.