Paolo Bonolis: chi sono i 5 figli, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita

Paolo Bonolis ha più volte sottolineato l’importanza dell’essere presente al 100% per i figli: il conduttore fa di tutto per essere un buon padre.

Affettuoso ma non asfissiante, protettivo ma non limitante. Com’è difficile il ruolo di genitore! Ma il noto conduttore sembra, almeno dall’esterno, un padre perfetto. Nelle sue interviste, il celebre presentatore di Mediaset ricorda spesso quali sono le sue priorità nella vita: dinanzi a tutto il resto mette i suoi figli, da sempre.

Con estrema sincerità, Paolo Bonolis ha spiegato che non riuscirebbe mai a fare una cosa che potrebbe danneggerebbe i suoi cinque figli. E per questo, in più occasioni, ha deciso di rinunciare a qualcosa o di sacrificarsi, per non mettere loro in difficoltà loro.

Oggi, alcuni dei suoi figli sono grandi e realizzati, e vivono molto lontano da lui. Ma il conduttore, nonostante tutto, s’impegna per essere un padre presente. Anche se in passato ci sono stati dei problemi, proprio per via della lontananza fisica, Bonolis afferma di essere riuscito a risolvere tutte le incomprensioni per offrire a ciascun figlio la stessa dose di affetto, cura e rispetto.

Come accennato, Paolo Bonolis ha cinque figli, avuti da due diverse mogli. Da Diane Zoeller, la sua prima moglie, ha avuto Stefano e Martina. Stefano è nato nel 1984 ed è dunque il figlio maggiore del presentatore. Vive negli USA e nel 2022 è diventato padre. In passato, Stefano ha sofferto molto la lontananza del padre, ma negli ultimi anni i due sembrano aver ricucito. Sappiamo molto di lui perché aggiorna spesso i suoi profili sociale. Pur non avendo seguito le orme del padre, sembra un tipo estroverso e simpatico. Non è noto il suo lavoro. Si sa che tifa per l’Inter e che papà Paolo si reca spesso a trovarlo negli States, per stare con lui e la nipotina.

I cinque figli di Paolo Bonolis, chi sono e cosa fanno

Martina Bonolis, nata nel 1986, come suo fratello maggiore, vive negli Stati Uniti. È una psicologa, proprio come la madre, e negli anni ha sempre avuto un ottimo rapporto con il padre. Ogni tanto raggiunge il padre in Italia o è lui a volare in America per starle vicino.

Bonolis ha poi altri tre figli, quelli avuti da Sonia Bruganelli. Nel 2003 è nata Silvia Bonolis. Una ragazza di cui si è sentito parlare spesso: la Bruganelli, soprattutto, ha in più occasioni parlato del rapporto con la figlia, che oggi abita insieme al suo ex. Silvia ha infatti vissuto un’infanzia complicata a causa di un grave problema cardiaco. La cardiopatia della bimba è stata diagnosticata quando Sonia era all’ottavo mese di gravidanza. E subito dopo la sua nascita, Silvia ha dovuto subire un’operazione al cuore. Ma nonostante tutte le difficoltà, la ragazza oggi vive una vita serena.

Nel 2004 è nato Davide Bonolis. Il ragazzo, spesso ospite nel pubblico di Ballando con le Stelle per seguire la madre, è oggi un calciatore professionista, milita nella Triestina. E ha anche una certa confidenza con il mondo dello spettacolo. Infine c’è Adele, l’ultima figlia di Paolo: la ragazzina è nata nel 2007. Si è vista qualche volta in tv con dei videomessaggi dedicati al papà.