Pasqua 2021, regala un uovo per l’autismo

L’associazione culturale Monte Cristo ha deciso di promuovere, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo prevista il 2 Aprile 2021, l’evento “UN UOVO PER L’AUTISMO”, una raccolta fondi attraverso le donazioni ricevute dall’acquisto di uova pasquali. Un momento di consapevolezza e riflessione importante affinchè vengano messe in campo sempre più misure per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa delicatissima tematica.

L’emergenza sanitaria, difatti, ha ulteriormente posto in evidenza quanto le persone affette da disturbi dello spettro autistico possano maggiormente accusare lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento, alle restrizioni generate dall’emergenza covid, all’eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio.

Siamo convinti, afferma Antonio Costanzo, socio fondatore dell’Associazione Monte Cristo che poter stare all’aria aperta, fare una passeggiata o partecipare ad uscite didattiche, siano attività indispensabili per chi è affetto da autismo; la necessità di rispettare le misure restrittive e soprattutto il distanziamento sociale sta progressivamente compromettendo la quotidianità di molti ragazzi e ragazze affette da disturbi dello sviluppo, oltre quella chiaramente dei loro familiari, vanificando spesso i progressi raggiunti.

Appare del tutto evidente che la didattica a distanza non rappresenti la misura ideale per affrontare le loro difficoltà di apprendimento, cosi come risulta manifesto che l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria, benché necessario in questo momento, non vada a favorire lo sviluppo di opportunità relazionali di cui questi ragazzi hanno bisogno. Alla luce di queste considerazioni la nostra associazione non ha voluto perdere l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa particolare patologia, che pone le famiglie davanti a sfide ancora più complesse proprio in questo periodo di isolamento dovute al CODIV-19.

Il ricavato della raccolta fondi contribuirà a finanziare una tra le attività ludico-ricreative ed educative con esperti, organizzate per i ragazzi e le ragazze dell’associazione LiberAutismo al termine delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.