Pasqua 2025, a Gaeta non manca mai la torta pasqualina: quella con ricotta e spinaci, salva la ricetta finché sei in tempo

Con la torta pasqualina, la Pasqua 2025 è classica ma molto gustosa: salva la ricetta e proponila come antipasto, è una vera golosità!

A volte tendiamo a ricercare le ricette più particolari ed elaborate, dimenticandoci che molti piatti appartenenti alla tradizione italiana rimangono comunque di una bontà unica. Basta pensare al ragù nella versione napoletana e bolognese, diventati famosi in tutto il mondo e replicati persino in molti ristoranti, così come la lasagna, la pasta al pesto, la pasta al sugo trapanese siciliano e chi più ne ha più ne metta.

Troviamo poi i piatti più tipici delle feste, ci apprestiamo a vivere la Pasqua e quella 2025 vogliamo farvela trascorrere con tutta la squisitezza della tradizione: vogliamo fare insieme la torta pasqualina? Conosciuta ovunque, sia al Sud che al Nord, originaria di tutto il basso Lazio. Si realizza con ingredienti semplici ma molto saporiti e soprattutto con la ricetta giusta potrete realizzarla anche se non siete esperti in cucina. Scopriamo subito i dettagli!

Torta pasqualina, la Pasqua 2025 assume un sapore semplice e di tradizione: vedrai che bontà

La torta pasqualina è un rustico salato che vede coinvolte diverse consistenze: troviamo la cremosità del ripieno a base di spinaci e ricotta, con uova sode intere e un guscio friabile e croccante di sfoglia, che diventa ancor più goloso grazie ad un uovo sbattuto per dare colore. Nonostante sia elaborata, la ricetta è semplice e secondo la tradizione va preparata di sabato sera, per poterla poi gustare al pranzo del giorno dopo, ovvero quello di Pasqua. Vogliamo prepararla insieme?

Ingredienti per stampo 22/24 cm

2 rotoli di sfoglia rotonda;

400 gr di ricotta fresca di pecora;

200 gr di spinaci freschi;

50 gr di parmigiano grattugiato;

50 gr di pecorino grattugiato;

1 uovo fresco intero per il ripieno + 1 per l’esterno;

4 uova sode;

Sale, pepe, noce moscata, origano;

Preparazione