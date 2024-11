Pasta e zucca, benefici a non finire: perché è il miglior piatto che tu possa mangiare ora

La pasta e zucca è uno dei migliori piatti che tu possa mangiare in questo periodo: i benefici sono enormi, non immagini nemmeno

Che la zucca fosse un ingrediente di prim’ordine, saporito, genuino e versatile, lo sapevamo bene. Per questo lo scegliamo tanto in estate quanto in inverno per realizzare piatti deliziosi di ogni genere e adattati a tutta la famiglia. Del resto, come ormai avremo imparato, questo ingrediente si presta tanto a ricette dolci quanto salate. Questo, però, è il periodo migliore per preparare e gustare una bella pasta e zucca: benefici a non finire.

Ovviamente, quando pensiamo a cosa portare a tavola, ciò che vogliamo è che si tratti di alimenti buoni, ma soprattutto sani, salutari, che facciano bene. Sebbene non talvolta ci piaccia concederci qualche sgarro, ciò non significa che dobbiamo, per il resto, tralasciare di fare scelte assennate e, soprattutto, pensate per il nostro benessere. In tal senso la zucca non delude mai.

Benefici a non finire: perché questo è il momento migliore per la pasta e zucca

Pensando a quanto è buona, sembra non ci servono altre scuse per portarla a tavola con frequenza, ma sapere che, al contempo, stiamo facendo il pieno di benessere, ci farà di certo piacere. Sono, infatti, moltissimi i nutrienti e gli effetti che questo alimento ha sul nostro organismo: ecco i principali.

Partiamo dal presupposto che è ricca di beta-carotene: si tratta di un pigmento che il nostro corpo converte, poi, in vitamina A. Tale vitamina è indispensabile per la vista, la pelle, ma anche per il sistema immunitario e la crescita. Quando uniamo la pasta e la zucca, poi, stiamo facendo il pieno di fibre: che aiutano a regolarizzare l’intestino e favoriscono la sensazione di sazietà. Ma possono anche contribuire a tenere sotto controllo il colesterolo.

Ancora, la zucca contiene una serie di vitamine e minerali importanti. Alcune di questi sono la vitamina C e quelle del gruppo B e minerali come potassio e ferro. Inoltre, la zucca è l’ideale per chi ha difficoltà di digestione, poiché facilita tramite transito e, infine, ma non per importanza, è un alimento a prova di dieta. Sì, perché ha un basso contenuto calorico, di conseguenza possiamo gustarla senza troppi pensieri quando vogliamo stare attenti alla linea. Non resta che correre a comprarne una bella scorta!