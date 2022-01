Pasti di qualità superiore per le scuole di Gaeta: l’innovativo Centro Cottura

Da oggi Gaeta è dotata di un innovativo Centro Cottura. Attivo da lunedì 17 gennaio, fornirà il servizio di ristorazione scolastica alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al Centro Diurno Disabili, oltre che a tutta la collettività in ambito sociale.

Il Centro Cottura progettato dalla società EP SPA era stato inizialmente pensato all’interno della scuola Sebastiano Conca, ma a causa di alcune criticità sollevate, si è ritenuto opportuno spostarlo nei locali in via Amalfi. L’intento, come dichiarato da uno dei dirigenti della EP SPA Salvatore Esposito, era quello di realizzare una corretta gestione del servizio di ristorazione, in ambienti funzionalmente idonei ed atti a soddisfare le esigenze produttive e le specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione.

Come descritto dall’architetto Pietro Cuso, il Centro Cottura è stato organizzato suddividendo i locali in specifiche aree posizionate in modo progressivo e nel rispetto della “marcia in avanti”, che organizza il flusso di avanzamento in una sola direzione. Ciò garantisce la sicurezza del prodotto finale ed identifica due linee di produzione nettamente separate: il percorso “sporco” e quello “pulito”.

“Credo che oggi sia un grande momento – conclude il sindaco Cosmo Mitrano – la città si arricchisce di un centro all’avanguardia che produrrà pasti dalla qualità organolettica sicuramente superiore”.

Maria Concetta Valente