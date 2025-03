Paura per un stella della Serie A, perde i sensi e viene trasportato d’urgenza in ospedale

Grande paura per una stella della Serie A, il ragazzo perde i sensi e cade a terra trasportato d’urgenza in ospedale.

La storia lascia tutti senza parole e ricorda altri accadimenti recenti legati al mondo del calcio anche piuttosto recenti.

L’episodio ha fatto rapidamente il giro del web e preoccupato i tifosi di tutto il mondo. Il ragazzo ha abbandonato il calcio in barella tra gli sguardi increduli dei compagni di squadra. Proprio per questo motivo è stato fondamentale accelerare i soccorsi in campo per attimi che saranno difficili da cancellare per i presenti in campo e per chi guardava la partita in televisione.

Oggi vogliamo svelarvi la difficoltà di questo calciatore di Serie A che è piuttosto famoso e che ha dimostrato di avere un grandissimo talento. Di certo nessuno si sarebbe aspettato che poteva vivere questo momento di difficoltà e speriamo che possa superarlo brillantemente senza fare che la situazione si possa inasprire ulteriormente perché è un ragazzo davvero per bene e che ha fatto emozionare il mondo con le sue giocate.

Episodio per il calciatore di Serie A che spiazza

Parliamo di Joao Felix, spaventato per il fratello minore, Hugo, che sviene durante una partita di calcio. Il calciatore, che gioca nel Benfica B, è caduto a terra dopo uno scontro testa contro testa con Lucas Arajuo nella gara contro il Portimonense. Protetto da un collare cervicale ha così dovuto lasciare il campo ed è stato portato in ospedale per uno screening completo come previsto a scopo precauzionale.

Per fortuna le condizioni sono state subito incoraggianti e il ragazzo si è ripreso senza nessun tipo di problema fisico. Lo stesso Hugo Felix ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio per tranquillizzare i suoi fan: “Ho già fatto tutti gli esami e va tutto bene, è stato solo un grande spavento! Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la preoccupazione avuta per me. Ora mi concentro sulla mia guarigione che spero sia rapida, non vedo l’ora di aiutare la squadra domenica prossima! Grazie a tutti”.

Hugo Felix è nato a Viseu nel 2004 e ha delle caratteristiche tecniche molto fisiche al fratello, anche lui gioca come trequartista e ha negli assist la sua arma segreta. In stagione con il Benfica B ne ha completati 9 nelle 24 occasioni in cui si è visto in campo segnando però appena due gol.

Il calciatore ha dimostrato di avere forza e determinazione per poter tornare in campo già pochi giorni dopo con la paura che è solo un brutto ricordo.