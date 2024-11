Pellet: con meno di 20€ migliori la combustione, risparmi e eviti intasamenti della stufa

Meno di 20 euro per migliorare la combustione del pellet: così eviti che si intasi la stufa

L’inverno è ormai alle porte: i primi sprazzi di freddo si fanno sentire, le giornate si accorciamo e il maltempo inizia a fare capolino. Molti amano questa stagione, proprio come tanti adorano l’estate. Ma, se è vero che durante i mesi più afosi cerchiamo refrigerio, col gelo, invece, non vediamo l’ora di rintanarci a casa in un bel calduccio. Scegliere il riscaldamento giusto, dunque, è fondamentale per la propria abitazione e sempre più persone, oggi, apprezzano il pellet. Occhio, però, agli intasamenti.

Ecologico, economico e funzionale, il pellet in legno è sempre più diffuso nelle nostre abitazioni. Ne facciamo una bella scorta a inizio inverno e lo sfruttiamo all’occorrenza per riscaldare gli ambienti in poche mosse. C’è, però, qualcosa a cui fare attenzione quando si ha a che fare con questo materiale, per essere certi di sfruttare al massimo le sue capacità ed evitare problemi.

Pellet, bastano 20 euro per migliorare la combustione: occhio agli intasamenti

Chiunque abbia mai acquistato un sacco di pellet sa bene che, al momento dell’apertura, può capitare di rinvenire una sorta di “polvere”. Questo accade perché, sia nel confezionamento che nei vari traporti, alcuni pezzi di pellet possono tendere a sbriciolarsi. Questa stessa polvere, all’apparenza innocua, può però andare a creare un problema non da poco alle nostre stufe.

Il motivo? Potrebbe accumularsi nel bruciatore o nei condotti della stufa e finire non solo per danneggiarla, ma anche per renderla meno efficiente. Di conseguenza, non otterremo il livello di riscaldamento sperato e, magari, finiremo anche per consumare più pellet del dovuto nel tentativo di rimediare.

Ecco perché è importante munirsi di appositi accessori e strumenti con sistemi di setacciatura che possano prevenire tale problema. Tali strumenti hanno la funzione di eliminare, per l’appunto, la polvere e i detriti più piccoli dal nostro pellet e, di conseguenza, consentirci di usare solo il giusto combustibile, che andremo ad inserire nella stufa.

Una soluzione in tal senso ci arriva da Leroy Merlin: si tratta della pala Jura Montania che, al costo di 19,99 euro, ci consente non solo di raccogliere il nostro pellet, ma anche di eliminare proprio questa parte di “scarto” tramite la funzione setaccio incorporata. Lo strumento, che contiene fino a 1,5 kili di pellet è, inoltre, realizzata in materiale riciclato.