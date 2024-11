Penalità per Leclerc, Gp del Brasile subito in salita: cosa succede

Arriva una penalità per Leclerc in vista del Gran Premio del Brasile di domenica: un bel problema per il monegasco della Ferrari

Il pilota di Maranello dovrà recuperare posizioni su posizioni per lottare per la vittoria. La SF-24 ha dimostrato di andare bene su ogni tipologia di circuito e anche questo intoppo non ha tolto l’umore positivo nel box.

La Formula 1 non conosce pause in questo periodo, con il terzo Gran Premio di finale nelle ultime tre settimane, che si disputerà a San Paolo, in Brasile. Interlagos vedrà anche la Sprint Race del sabato, un altro modo per immagazzinare punti, oltre alla consueta gara della domenica. Al momento non è chiaro quali saranno i rapporti di forza in pista, visto che in Messico l’andamento del week end è stato piuttosto altalenante. La Ferrari ha conquistato pole e vittoria con Sainz, ma nell’ultima parte di gara la McLaren di Norris era la vettura più forte sul passo, come mostrato anche il sabato mattina. Il livello è attualmente molto equilibrato, con almeno quattro scuderie che possono lottare per il podio.

Ad arricchire la suspence nel GP del Brasile ci saranno le probabilissime penalità per tutti i big. Si perché i migliori piloti del lotto saranno costretti, quasi sicuramente, a cambiare la propria power unit a San Paolo. Questo, come imposto dal regolamento, porterà ad una perdita di 10 posizioni in griglia di partenza. L’unica cosa che potrebbe avvantaggiare i big è che tutti si dovrebbero ritrovare nella stessa situazione.

Tutti i big penalizzati in Brasile: Leclerc, Norris e Verstappen perderanno posizioni in griglia

Il primo a dover cambiare la propria ICE (ovvero unità termica della propria power unit) è Max Verstappen. La Red Bull del campione del mondo sarà costretta a montare un nuovo motore endotermico, dopo i problemi riscontrati in Messico. Tra l’altro l’olandese ha già scontato una penalità a Spa, in occasione del Gran Premio del Belgio. Ora in Brasile dovrebbe ricorrere al sesto motore stagionale, subendo un arretramento in griglia.

Super Max non dovrebbe però essere solo, visto che anche gli alfieri della McLaren e della Ferrari potrebbero seguire le sue orme. Leclerc, Sainz, Norris e Piastri sono arrivati a quattro motori endotermici in questo Mondiale e quindi al prossimo cambio subiranno la penalizzazione di 10 posizioni. Visto che ad Interlagos è possibile sorpassare, sembra il momento giusto per attaccare la concorrenza e giocarsi le proprie carte in queste ultime 4 gare. Le Mercedes potrebbero avere una buona chance, non dovendo montare una nuova power unit sulle monoposto di Russell e Hamilton.