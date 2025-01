Pensavo di poterli congelare, ma sbagliavo di grosso: ho rischiato di buttare tutto

Bisogna sempre fare molta attenzione a quello che congeliamo, cerchiamo di capire insieme tutto nel dettaglio. Ecco gli alimenti al quale prestare attenzione.

In cucina, capita molto spesso, ci sono alcuni avanzi della cena, oppure abbiamo comprato un prodotto in offerta ma era più del necessario ed ecco che pensiamo subito a congelarlo. In questo modo non dovremmo comprarlo nuovamente a prezzo pieno. Ma sai che non possiamo proprio mettere tutto nel congelatore?

Ci sono alcuni alimenti che è bene non vedano mai il freezer. Noi oggi ti vogliamo indicare quali sono ed ovviamente per quale motivo non vanno congelati. Non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo subito.

Attenzione a questi cibi non si possono congelare mai, si rischi moltissimo

Non tutti lo sanno ma alcuni alimenti che noi pensiamo si possano congelare senza problemi è bene non farlo. Ovviamente é sempre comodissimo avere tutto pronto nel congelatore, magari anche qualche prodotto fuori stagione che ci vogliamo gustare in qualche momento particolare. Ma per congelare gli alimenti ci sono delle regole ben precise da seguire.

Come prima cosa devi sapere che congelare e surgelare non sono assolutamente la stessa cosa. Il congelamento avviene con freezer di casa e la temperatura arriva a -15 gradi in 24 ore. La surgelazione, invece, richiede impianti industriali perché deve raggiungere i -80 gradi. Ma scopriamo quali sono gli alimenti che non vanno mai congelati e per quale motivo.

Iniziamo con le verdure a foglia verde. Un esempio è la lattuga, essendo ricchissimi di acqua, quando la congeliamo perde la gran parte delle sue caratteristiche organolettiche e risulta molto meno saporita e fragrante quando la scongeliamo. Passiamo ai cetrioli, cipolle e pomodori. In questo caso sono ortaggi che hanno un gran quantitativo di acqua all’interno.

Cuociamoli prima e poi conserviamoli se vogliamo gustare tutto il loro sapore. Al terso posto troviamo le patate. Loro si conservano per lunghi periodi e per questo motivo non serve congelarle, ne cotte ma neanche da crude. Una volta scongelate diventeranno molto pastose. Sono però ottime quelle surgelate in modo meccanico, come dicevamo prima.

Al quarto posto troviamo l’anguria, l’ananas ed il melone. Anche loro, essendo ricchissimi di acqua il congelamento non fa per loro! Siamo a metà classifica e troviamo le uova. Diciamo subito che se messe crude nel congelatore possono scoppiare, se invece lo facciamo da sode, quando le toglieremo dal congelatore saranno molto gommose.

Sesto alimento, le salse a base di uova. Perdono la loro consistenza ed il sapore, quindi non ha molto senso. Passiamo al settimo alimento, il pesce. Per congelarlo deve essere freschissimo. Ricordiamoci di pulirlo prima ed eviscerarlo con attenzione. Noi vi consigliamo di eliminare anche le squame. Ottavo alimento. Tutto quello che è fritto.

Se non consumato subito e poi congelato perde tutta la croccantezza e diventa molliccio. Penultimo alimento. Il latte e la panna. Some per le uova vanno consumati freschi e una volta dal congelatore hanno una consistenza granulosa e per niente invitante. Ultimo ma non meno importante, gli insaccati.

Perdono la loro consistenza ed il sapore, l’ideale è conservarli sottovuoto. Adesso che conosci tutti questi alimenti che è bene non congelare ricordati anche che una volta scongelati non possiamo assolutamente ricongelarli!