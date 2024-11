Pensioni 2025, ufficializzato l’aumento annuo: la cifra calcolata della maggiorazione

Dal primo gennaio 2025, ci sarà un aumento sulle pensioni: ecco a quanto ammonta il guadano annuo per milioni di italiani.

Eccolo qui l’aumento che dovrebbe migliorare le condizioni di vita dei pensionati. A quanto ammonta di preciso? Chi potrà goderne? E, soprattutto: basterà per affrontare il costo della vita attuale? L’attuale esecutivo aveva promesso agli italiani un aumento delle pensioni, a partire da quelle minime, reputate troppo basse per poter garantire una vita dignitosa.

E ancora oggi, l’obiettivo di legislatura di Forza Italia, partito di maggioranza guidato da Antonio Tajani, è quello di dar forma a una riforma del sistema previdenziale con aumenti per tutti i pensionati, specie per quelli che faticano ad arrivare a fine mese. Per i trattamenti minimi, che nel 2024, sono stati rivalutati in base all’inflazione, e portati prima a 598,61 euro mensili e poi, grazie a un super adeguamento straordinario, a 614,77 euro, l’obiettivo è raggiungere i 1.000 euro nel 2027.

Nelle scorse settimane si era parlato di un aumento di 3 euro per il 2025. Una misura assai criticata perché reputata del tutto inadeguata a migliorare le condizioni di coloro che devono vivere con le pensioni minime. Ebbene, dai 3 euro si passa a una cifra più alta: il Governo ha approvato un aumento un po’ più consistente rispetteranno alla cifra promessa.

Forza Italia, che si batte da sempre per far crescere le pensioni minime, è riuscita ora a far passare un emendamento alla Manovra di Bilancio per realizzare un ulteriore incremento delle pensioni minime, non del 2,2% ma del 2,7%, anche se solo per gli over 75.

Aumento annuo delle pensioni: quanti soldi arriveranno in più nel 2025

L’incremento è stato dunque introdotto come parte di un emendamento alla Manovra di Bilancio presentato da Forza Italia. Inizialmente, come abbiamo spiegato, la manovra prevedeva un aumento di 3 euro al mese. L’emendamento ha però portato a un incremento leggermente un po’ più alto. Ciononostante, si tratta comunque di un aiuto importante per i pensionati italiani.

Con l’aumento, pari a 23 centesimi al giorno, non ci si troverebbe più di fronte a un incremento di 3 euro al mese ma di circa 7 euro. Dai 614,77 euro attuali del 2024 non si passa più a 617,89 ma a 621 euro circa…

Certo, i pensionati non potranno darsi alle spese pazze, ma ogni aiuto è comunque un piccolo passo in avanti. Su base annua, l’incremento è di 84 euro. Quindi, l’aumento annuo delle pensioni per il 2025 è comunque apprezzabile. Ancora troppo poco? La cifra non sarà particolarmente apprezzata da chi si aspettava 1.000 euro o comunque una cifra bastevole ad affrontare il costo crescente della vita, questo è certo.