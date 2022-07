Per Goletta Verde criticità nel mare di Sperlonga. Cusani interpella Arpa, Acqualatina e Capitaneria di Porto

E’ bastato l’allarme lanciato dal Goletta verde su presunte criticità sullo stato di salute dell’acqua marina, per quanto

riguarda la balneazione a Sperlonga, per far subito attivare il comune nel richiedere gli opportuni controlli in merito. Ecco allora che, nel pomeriggio è stato diramato dall’ente locale il comunicato che recita:

“Questa mattina il sindaco Armando Cusani ha inviato una lettera ad Arpa Lazio, Acqualatina e Capitaneria di Porto di Gaeta al fine di chiarire immediatamente lo stato di salute delle acque di balneazione, in seguito ai risultati del monitoraggio pubblicato sulla stampa da Goletta Verde”. Nello specifico, la nota prosegue : “I risultati dei prelievi pubblicati da Goletta Verde, hanno evidenziato una criticità nel nuovo punto scelto, antistante il Civico 469 di via Pilestra, dove è collocato il depuratore. Ho dunque chiesto un controllo urgente per verificare quanto dichiarato da Goletta Verde tramite stampa, al fine di chiarire lo stato di balneazione delle acque e tutelare la salute pubblica dei cittadini. Armando Cusani”. Comprensibile, a questo punto, l’attesa sugli esiti dei richiesti esami sia da parte degli operatori della balneazione sia da quanti, e sono tantissimi, scelgono il litorale di Ulisse per le loro giornate al mare.

di Orazio Ruggieri