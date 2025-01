Per i pelucchi sul cappotto butta il rullo adesivo: io li ho tolti con un oggetto in casa che serve a tutt’altro

Il tuo cappotto non sarà mai così perfetto e senza pelucchi se non utilizzi questo prodotto, altro che rullo adesivo! Devi provarlo immediatamente.

In inverno un tasto assolutamente dolente sono i vari maglioni, o cappotti, che attirano qualsiasi tipo di pelucchio. Confessiamolo non sono belli da vedere e super noioso da togliere con il rullo adesivo. Anche perché facciamo una passata e dobbiamo togliere il foglio. Ma noi ti vogliamo consigliare un metodo super facile.

Dovremmo però utilizzare qualcosa di molto particolare che non è assolutamente nato con questo scopo. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere di che cosa si tratta e come si utilizza.

Addio pelucchi dal cappotto ma non con il rullo adesivo

Il fenomeno dei pelucchi è possibile evitarlo con qualche piccolo accorgimento. Ma se, come capita spesso, ormai abbiamo questo problema cerchiamo di risolverlo senza tanta fatica ed in modo facile e veloce. Come prima cosa dichiamo che è corretto lavare i nostri cappotti di lana, o maglioni in acqua tiepida ed utilizzando un detersivo in polvere.

Scegliamo sempre un programma breve e facciamo asciugare all’aria, ma in asciugatrice. Cerchiamo poi di alternare la spalla dove portiamo la borsa in questo modo non avremmo problemi, o quantomeno un quantitativo inferiore. Ma arriviamo ai metodi che funzionano veramente per rimuovere i pelucchi al posto del rullo adesivo che confessiamolo dura pochissimo.

Come primo metodo vi consigliamo un rasoio. Possiamo utilizzarlo in modo delicato a pochi millimetri dalla superficie del capo ed in direzione opposta ai pelucchi. In poco tempo avremmo risolto il problema. Ottima soluzione anche le pinzette. In questo caso, però, utilizziamolo solamente se sono pochi punti di lanugine.

Altrimenti diventa una operazione lunghissima. Il cappotto di lana possiamo farlo tornare come nuovo anche utilizzando un foglio di carta vetrata ma facciamo sempre massima attenzione. Hai la pietra pomice in casa? Va benissimo anche lei, basta strofinare delicatamente la zona interessata. Ricordiamoci poi che facendo una buona manutenzione non avremmo problemi.

Spazzoliamo periodicamente il nostro cappotto, e raramente passiamo il rullo adesivo per dire addio alle fibre indesiderate. Se invece il problema è su una sciarpa di lana utilizza del nastro adesivo o un pettine a denti strettissimi. Adesso che consoci questi consigli siamo certi che non avrai alcun problema con nessun capo anzi tutti ti chiederanno qual’è il tuo segreto. E ricorda che bisogna sempre prendersi cura dei nostri abiti se vogliamo che ci durino per anni e non che dopo una stagione sono da buttare!