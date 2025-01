Per igienizzare a fondo i miei cuscini uso una busta: risparmio fatica e i consumi della lavatrice

Vuoi avere dei cuscini perfettamente puliti? Ecco il metodo che ti stupirà e ti farà anche risparmiare. Non male vero? Proviamolo subito.

In casa avere una pulizia approfondita è assolutamente importante per la nostra salute e per quella dei nostri familiari ma non sempre è facile e veloce, anzi. Spesso spendiamo anche delle cifre importanti per poterlo fare. Ma questo accadeva fino a ieri. Oggi ci siamo noi a mostrarvi un modo davvero semplicissimo.

Ci servirà una semplice busta ed i nostri cuscini saranno perfettamente puliti. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo come possiamo fare.

Cuscini perfetti in poche mosse e risparmiando

A chi non piacere avere una casa pulita e sanificata? Impossibile rispondere in modo negativo. Ma spesso ci sono talmente tante cose da fare e poco tempo che saltiamo alcune semplici operazioni. Noi oggi ti vogliamo aiutare con un metodo super veloce ma che funziona veramente. Anzi, vogliamo dirti che risparmierai anche dei soldi.

Quindi scopriamo come possiamo pulire e sanificare quesi cuscini che non è possibile mettere in lavatrice, come quelli in lattice o in memory foam. Ci servirà una busta e poco più. Si hai letto bene! Prendiamo un busta grande e versiamo all’interno il nostro cuscino, del bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale di eucalipto.

Agitiamo per bene la busta e lasciamo agire per tutta la notte. Il giorno successivo aspira il bicarbonato con l’aspirapolvere. Ecco che il nostro amato bicarbonato agisce contro la buffa e tutti i possibili batteri. Se invece vogliamo eliminare solamente una possibile macchia versiamolo direttamente dove ci interessa e lasciamo agire per 30/60 minuti.

Rimuoviamo sempre con l’aspirapolvere. Possiamo anche non utilizzare il bicarbonato ma l’aceto bianco sulla macchia tamponando delicatamente con una spugna. In questo caso però, dobbiamo lasciar asciugare al sole. I nostri cuscini sono in piuma? Riempiamo la vasca con acqua fredda, succo di limone ed una manciata di sale grosso.

Immergiamo il cuscino e facciamo in modo che la soluzione penetri al suo interno. Lasciamo per circa 15 minuti e poi sciacquiamo con acqua tiepida. Anche in questo caso dobbiamo far asciugare al sole e mai all’ombra. Prima di utilizzarli controlliamo che siano ben asciutti. Come vedi è davvero semplicissimo lavare ed igenizzare anche i cuscini che non possiamo lavare in lavatrice senza spendere soldi!