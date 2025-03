Per la festa della donna non può mancare la torta mimosa: i trucchi per farla umida e golosa

In occasione della Festa della donna faccio sempre la torta mimosa: con questi trucchetti viene bella morbida, umida e golosa.

La Festa della donna si avvicina sempre di più e io, come ogni anno, ne approfitto per fare un dessert che altrimenti non preparo mai: la torta mimosa. Un dolce fatto con una base bella morbida ed una crema golosa.

Oltre ad essere deliziosa, è anche molto bella da vedere, perciò mi fa sempre fare un vero figurone davanti agli ospiti. Se ti ho ingolosito e non vedi l’ora di assaggiare questa meraviglia, lascia subito perdere tutto quello che stavi facendo e seguimi in cucina!

Torta mimosa: la ricetta e tutti i trucchi per farla a regola d’arte

La torta mimosa è un dolce che generalmente si prepara l’8 marzo, in occasione della Festa della donna. Tuttavia, è talmente buono che si può fare anche in qualsiasi altro momento dell’anno. Si chiama così per via dell’aspetto che richiama molto l’omonimo fiore. Vediamo subito come farla bella umida e golosa.

Ingredienti

3 uova;

90 grammi di farina;

110 grammi di zucchero;

1 bustina di lievito per dolci.

Per la crema

3 tuorli;

40 grammi di farina;

110 grammi di zucchero;

375 millilitri di latte;

20 grammi di fecola di patate;

100 millilitri di panna fresca liquida;

1 scorza di limone grattugiata.

Per la bagna

50 millilitri di acqua;

25 grammi di zucchero;

1/2 limone.

Preparazione