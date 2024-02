Percepisce illegalmente il reddito di cittadinanza, denunciato

Nella giornata del 25 febbraio c.a. a Sonnino (LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamente al Nucleo Ispettorato del lavoro Carabinieri di Latina, hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, un cittadino

togolese classe 99 residente a Sezze (LT).

Il predetto dal mese di aprile 2021 al mese di settembre 20222, ha percepito illegalmente il reddito di cittadinanza per un importo pari ad euro 6483,79, avendo dichiarato falsamente di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo termine.