Perché ci sentiamo così produttivi nelle giornate piovose? Le 7 ragioni che lo spiegano perfettamente

Scopriamo insieme questi strani motivi che ci lasciano senza parole sul perché siamo maggiormente produttivi. Lo strano caso delle giornate piovose.

In questo momento dell’anno le giornate piovose sono molto di più rispetto a quelle con il sole. C’ è una differenza però molto particolare a livello lavorativo. Sai che in queste giornate siamo maggiormente produttivi rispetto a quando fa caldo? Noi oggi ti vogliamo far conoscere i motivi.

Sono ben sette e sicuramente ti stupiranno, potresti anche iniziare ad amare le giornate piovose che dici? Non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed iniziamo a scoprire che cosa succede in noi quando piove.

La pioggia ci fa lavorare meglio? Ecco il perché

Quando fuori casa piove non abbiamo molta voglia di uscire di casa ed andare al lavoro ma dobbiamo, ovviamente farlo. In caso contrario solamente chi è in smart working può scegliere una via diversa. Ma, una volta iniziato il nostro lavoro, ci rendiamo conto a fine giornata, che siamo stati super operativi!

Il motivo? Non è solamente uno ma sono ben sette. Iniziamo dal primo, abbiamo meno distrazioni. Non dobbiamo uscire e socializzare o fare attività all’aperto che ci portano via tempo, ecco quindi che svolgiamo meglio i nostri compiti. In casa, o in ufficio, il suono della pioggia è calmante e rilassante.

Ecco che questo rumore bianco ci aiuta ad affrontare qualsiasi problematica lavorativa. Terzo motivo. La luce attenuata. Quando piove non c’è il sole forte come pensiamo e questo crea un ambiente accogliente. Abbiamo anche meno voglia di uscire, quindi ci impegniamo sul lavoro.

Diminuisce anche la pressione sociale. In questo caso, con la pioggia, non ci interessa sapere che cosa stanno facendo i nostri amici, se sono a casa o al lavoro perché è una brutta giornata e non usciamo. Siamo giunti al quinto punto. I fattori psicologici e le nostre abitudini.

Molte persone associano la pioggia ad un lavoro che possiamo fare su noi stessi e ci aiuta a concentrarci maggiormente. Questo dipende molto dalle esperienza vissute nel nostro passato. Penultimo motivo, i cambiamenti fisiologici. La luce bassa stimola la melatonina, ovvero l’ormone del sonno.

Ecco che questo senso di mondo ovattato ci aiuta a vivere una sensazione di confort generale. Ultimo ma non meno importante l’effetto di contrasto. Quando piove pensiamo che siamo limitati a fare cose e di conseguenza ci impegniamo maggiormente dal punto di vista lavorativo rendendo meglio.

Quindi, la pioggia, non è poi così negativa come pensiamo, non credete? La prossima volta che accade fate caso a quello che vi abbiamo detto e siamo certi che un punto se non due ci daranno ragione!