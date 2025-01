Perché i prezzi in Autogrill sono così alti? La risposta definitiva

Cerchiamo di capire insieme come mai quando ci fermiamo in Autogrill spendiamo tutti quei soldi per qualcosa che normalmente costa meno. Il motivo che ti stupisce.

Capita spesso che facciamo dei viaggi, più o meno lunghi per motivi di lavoro ma anche per svago personale. Siamo sicuri che vi è capitato di entrare in un Autogrill e vedere dei prezzi leggermente più alti rispetto a quello che vediamo nei bar normalmente. Noi oggi vi vogliamo spiegare come mai accade questo.

Siamo certi che anche voi vi siete posti questa domanda. Quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo il motivo che si cela dietro. Per qualsiasi cosa c’e sempre una spiegazione!

Prezzi folli in Autogrill? Ecco il motivo

La pausa pranzo se arriva mentre siamo in autostrada può influire un bel po’ sul nostro portafoglio. I prezzi possono essere molto salati. Basti pensare che i panini hanno un costo superiore del 70% rispetto ad un bar normale. Non migliora la situazione per quanto riguarda un cappuccino o una brioche. Anche un semplice gelato.

Il costo al chilo aumenta fino a 50 euro. Come ci viene indicato anche su Altroconsumo i costi sono altissimi. Ecco quindi che è bene tenere a mente che se dobbiamo fare un viaggio lungo questo importo può influire in modo importante sul nostro portafoglio. Basti pensare se prendiamo due caffè, due panini e dell’acqua la cifra è alta.

La recente inchiesta di Altroconsumo ha messo in evidenza il servizio in 22 aree tra Milano, Napoli, Roma e Venezia. Ecco che il prezzo medio di un panino si aggira attorno ai 7 euro, contro i 4,20 di un bar normale, o per meglio dire in città. In autostrada spendiamo oltre il 70% in più. Ovviamente la situazione non migliore assolutamente se decidiamo di fare colazione.

Si spendono solitamente 1.64 per un cappuccino e 1.57 per una brioche al bar mentre in autostrada la cifra aumenta dal 12% al 26%. Arrivando a spendere per due caffè e due cornetti anche oltre i 7 euro. Ma come mai accade? Molto probabilmente, ma non ci sono conferme, perché non c’è tutta la concorrenza che possiamo avere in città e non c’è scelta.

Ovvero, se ci vogliamo fermare o andiamo all’Autogrill oppure dobbiamo uscire e trovare un paesino ma decidendo per questa seconda opzione perdiamo del tempo prezioso che possiamo utilizzare per raggiungere la nostra meta, che sia lavorativa o di svago. Quindi presta sempre attenzione ed in caso sei ovviamente avvisato!