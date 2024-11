Perché il Grande Fratello non va in onda martedì 3 dicembre?

La notizia è di quelle che nessuno si aspettava, ecco perché domani non vedremo il Grande Fratello. Da non credere! Sembra davvero particolare come motivazione.

Sono tantissime settimane che Alfonso Signorini e tutti i concorrenti del Grande Fratello ci fanno compagnia ma qualcosa per domani cambia. Si perché non possiamo assistere al consueto appuntamento. Cerchiamo di capire come mai la rete Mediaset ha preso questa particolare decisione.

E soprattutto quando recupereremo, se possibile, l’appuntamento. Quindi non ci dilunghiamo troppo ma andiamo a scoprire tutti i segreti del nostro reality del cuore.

Grande Fratello e la puntata non trasmessa, cosa succede

Il nostro amato programma ormai va in onda da moltissimi anni. La prima edizione è rimasta nella storia con Pietro Taricone e tantissimi altri personaggi. Negli anni, moltissime persone non famose ne hanno preso parte per entrare poi nel mondo dello spettacolo, basti pensare a Luca Argentero!

Nelle ultimissime edizioni però, si sono uniti personaggi famosi e non, creando un bel mix di emozioni e di modi di fare. Unico problema, molto spesso, dato che si vocifera che quest’anno non stia facendo ascolti così elevati, ma sempre molto importanti, cambia spesso giorno di messa in onda.

Facciamo un breve riassunto di questa edizione, il Grande Fratello era iniziato con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì. Con l’arrivo della Talpa, altro reality è andato in onda solamente il martedì. Ma dato che quest’ultimo programma è giunto al termine e si è scoperto chi era la Talpa, ovvero Lucilla Agosti, il Grande Fratello torna al lunedì!

Ecco quindi che domani potremmo assistere ad una nuova puntata scoppiettante del nostro amato programma. Ma questo non basta perché potremmo vedere un nuova appuntamento anche di sabato sera! Quindi che cosa chiedere di meglio? Siamo assolutamente certi che questa scelta da parte delle reti dirette da Pier Silvio Berlusconi sia la migliore.

Quindi, ricapitolando, possiamo vedere il Grande Fratello, sia domani, 2 dicembre che sabato 7 dicembre. Che cosa succederà alle varie storie d’amore dentro alla casa più spiata d’Italia? E per quanto riguarda i rapporti di amicizia o di antipatia? E’ anche vero che l’atmosfera natalizia si farà strada anche nella casa, quindi potremmo assistere a qualche momento di relax in più.

Una cosa è certa, tantissimi telespettatori non vedevano l’ora di potere vedere, nuovamente, due appuntamenti per il Grande Fratello e con la scelta di questi giorni non si poteva che sperare in una soluzione perfetta così com’e! Godiamoci le nostre serate di dicembre.