Perché in estate bevo tanto e in inverno pochissimo? Tre trucchi per rimanere idratati

Quando arriva il freddo beviamo pochissimo e questo diventa un possibile problema. Scopriamo le differenza con l’estate ed i trucchi per farlo. Sono davvero semplicissimi.

Il caldo e l’estate ci fanno bere moltissimo, abbiamo sempre sete. In inverno, ovviamente, la situazione cambia ed anche di moltissimo. Basti pensare a quante casse di acqua consumiamo nella bella stagione in una sola settimana e quanto accade in inverno. Però bere l’acqua è importantissimo.

Noi oggi ti vogliamo indicare i motivi di questo cambio nelle due stagione e come possiamo fare per introdurre nel nostro corpo il quantitativo corretto di acqua. Prendi nota é davvero semplice.

Come bere l’acqua in inverno? Quello che devi sapere

Bere l’acqua è alla base del nostro corpo ne abbiamo un bisogno primordiale. Il problema della differenza tra questi due momenti dell’anno è molto importante e dobbiamo capire come aiutare il nostro organismo a riceverla. Ci sono alcuni piccoli consigli che possiamo mettere in pratica e che funzionano.

Ricordiamoci che se non abbiamo acqua nel nostro corpo tutti i vari processi non funzionano nel modo corretto. Ma come mai in inverno non abbiamo la stessa voglia di bere rispetto all’estate? Come prima cosa dipende dalla temperatura esterna. Ovviamente quando fa caldo il nostro corpo regola la sua temperatura sudando, ecco che perdiamo liquidi e vogliamo bere.

Con le temperature basse la sudorazione é inferiore e di conseguenza non abbiamo lo stimolo della sete. Il corpo, in secondo luogo, si concentra sul mantenere il calore e non l’idratazione. Puoi perdere dei liquidi anche con la respirazione ma non ti accorgerai di nulla. Passiamo al terzo motivo.

In inverno hai un abbigliamento pesante che non ti fa sentire il calore ed il sudore. Questo ti fa perdere di vista la necessità di bere acqua. Cambiano anche le abitudini e la nostra attività fisica. In estate facciamo qualsiasi cosa all’aperto, mentre in inverno il nostro stile di vita è poco attivo ecco che si riduce il senso di percezione dell’idratazione.

Anche l’umidità dell’aria influisce molto. In inverno è secca e non ci rendiamo conto che perdiamo liquidi sudando. Ma come possiamo introdurre nel nostro organismo la giusta quantità di acqua? Bevi ad intervalli regolari anche se non senti lo stimolo. In questo caso ci sono delle applicazioni che ci ricordano di farlo.

Oppure utilizza una bottiglia così vedrai a colpo d’occhio quanto hai bevuto. Bevi tisane, zuppe e frutta in questo modo l’apporto di liquidi potrebbe essere costante. Presta poi molta attenzione ai segnali che ci invia il nostro organismo. La pelle secca, la stanchezza eccessiva o le nostre urine troppo scure.

Adesso che conosci tutti questi consigli è giunto il momento di metterli in pratica, in questo modo per te non sarà un problema l’idratazione anche in inverno.