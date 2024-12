Perché siamo così attratti dall’odore della benzina: una spiegazione c’è

Tantissime persone sono attratte da questo odore particolare ma come mai accade? Scopriamolo insieme e potremmo rimanere senza parole.

Sono praticamente più le macchine che le persone. Negli anni il numero è cresciuto a dismisura. Sappiamo bene che per essere utilizzate hanno bisogno della benzina, o del desel. Ma quante volte siete andati a fare rifornimento e la persona accanto a voi, oppure direttamente voi, avete sentito questo particolare odore e vi ha stimolato una reazione assolutamente positiva?

Per alcuni é veramente nauseabondo, mentre per altre persone è davvero piacevole ma come mai accade? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro a questo nostro gusto personale e se può causare delle problematiche a lungo andare nel nostro organismo.

Adori l’odore della benzina? Ecco il motivo

Quando ci dobbiamo mettere in fila per fare benzina non è mai una cosa piacevole per tanti motivi. Il primo è il tempo che non abbiamo, in secondo luogo lo stress ed il costo davvero elevato per un litro. Ma per alcune persone è anche molto piacevole questo momento.

Il motivo? Hanno piacere nel sentire l’odore della benzina. Ma come mai accade? Dipende tutto dal benzene, un liquido incolore ed altamente infiammabile. La sua molecola ha 126 dimensioni anche se è circa l’1% del volume. Il nostro olfatto, però, percepisce sempre questa presenza anche se piccolissima.

Come mai avvenga ancora non é stato scoperta ma ci sono due teorie che vanno per la maggiore. La prima è anche molto romantica perché ha a che fare con i ricordi. Si parla della sindrome di Proust. Una reazione molto forte ed emotiva ad un odore familiare. La seconda, invece, riguarda un percorso mesolimbico.

Detto anche “percorso della ricompensa”. Quando sentiamo questo odore la sensazione di quforia entra in noi perché si arriva una sostanza particolare, ovvero la dopamina. Ecco quindi che ci sono vari motivi per il quale alcune persone apprezzano questo odore molto forte ed agre.

Ma ricordiamo sempre che stiamo parlando di benzene e che è un composto cancerogeno e molto pericoloso, quindi non inaliamolo per lunghi periodi o in concentrazioni troppo alte. Altro punto importante ma più a livello economico, controlliamo sempre il prezzo e chiudiamo bene il serbatoio per evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita involontaria.

E mi raccomando, non accendiamo nessuna fiamma libera mentre facciamo rifornimento potrebbe essere molto pericoloso sia per noi che per le persone che si trovano al momento a fare benzina.