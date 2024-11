Perdere solo pancia e fianchi si può? La verità sul dimagrimento localizzato

Dimagrimento localizzato: si può davvero perdere grasso solo su pancia e fianchi? Ecco finalmente svelata la risposta dall’esperta.

Perdere peso e mantenersi in forma, come sappiamo, non è solo una questione estetica, ma anche di salute. Spesso molte persone desiderano smaltire il grasso in eccesso soltanto in alcune zone precise del proprio corpo, dove appunto tende ad accumularsi tessuto adiposo. Di solito si tratta di pancia e fianchi, ma anche gambe e braccia.

A tal proposito, si sente spesso parlare di dimagrimento localizzato, ma di che cosa si tratta esattamente? E, soprattutto, è davvero possibile dimagrire esclusivamente in zone specifiche del corpo oppure è un falso mito? Prima di rispondere a queste domande molto comuni, è bene fare un passo indietro e cercare di fare chiarezza su alcune questioni fondamentali.

Dimagrimento localizzato: perdere solo pancia e fianchi si può? La risposta dell’esperta

Prima di rispondere a questa interessante domanda, è bene fare una distinzione fra adiposità generalizzata e grasso localizzato. Nel primo caso, il grasso è diffuso in maniera uniforme sul corpo ed è perlopiù viscerale, quindi profondo. Il grasso localizzato, invece, si trova sotto la pelle e si accumula in zone specifiche come la pancia e i fianchi. È meno pericoloso del grasso viscerale, però è più difficile da eliminare per ragioni biologiche e fisiologiche.

Ad ogni modo, è possibile perdere peso solo in alcune zone specifiche del corpo, in particolare su pancia e fianchi? In generale, è bene dire che il corpo umano non è programmato per dimagrire in modo selettivo. Tuttavia esistono delle terapie, delle tecniche e delle buone abitudini che si possono adottare per cercare di favorire il dimagrimento localizzato.

Molto spesso tale espressione è usata perlopiù come strategia di marketing per ingolosire le persone. La realtà, però, è ben diversa. Come ha spiegato la biologa nutrizionista Martina Donegani a Gazzetta Active, “Il dimagrimento localizzato, nella pratica, non esiste […] Dire che esiste un rimedio specifico per far scendere la pancia o un esercizio fisico per dimagrire solo all’altezza delle cosce è un richiamo notevole”.

Detto ciò, l’unico modo per smaltire grasso su pancia e fianchi o in altre zone specifiche è seguire una dieta ipocalorica. Tuttavia, non è possibile prevedere in anticipo in quali parti del corpo si avrà il maggiore dimagrimento. In ogni caso, come ha voluto sottolineare la Dottoressa, “Tutte le diete, per funzionare, devono basarsi su questo concetto chiave. Poi che vengano vendute come ‘dieta per la pancia’ o ‘dieta per far dimagrire i fianchi’ è una questione di marketing che non ha fondamento”.

Lo stesso discorso vale anche per l’esercizio fisico. Sebbene infatti con un allenamento ben programmato è possibile migliorare un determinato distretto corporeo, questo da solo non è sufficiente. Occorre anche abbinare una dieta ipocalorica.

Molti pensano che facendo addominali tutti i giorni la pancia sparisca. In realtà “Allenare un muscolo e non curare l’alimentazione non fa diminuire la percentuale di massa grassa”. Ha aggiunto la nutrizionista, la quale ha infine concluso che dimagrire in determinate zone del corpo è possibile purché si seguano una dieta ed un allenamento costanti. Allo stesso tempo, però, il concetto di dimagrimento localizzato non deve essere usato come strumento di marketing.