Permessi Legge 104, possibile inasprimento delle regole: brutte notizie all’orizzonte

Brutte notizie per chi usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104: le regole potrebbero presto cambiare e diventare molto più rigide.

Nata nel 1992, la Legge 104 ha lo scopo di riconoscere i diritti delle persone affette da invalidità grave certificata e di migliorare la loro qualità della vita garantendo il diritto a ricevere assistenza. La Legge 104 prevede diverse agevolazioni sia per i disabili stessi che per i familiari che li assistono.

L’agevolazione più importante riguarda i permessi lavorativi. I lavoratori dipendenti – sia del settore privato che del settore pubblico – affetti da disabilità grave certificata o che assistono familiari disabili, hanno diritto ad una riduzione dell’orario giornaliero oppure a 3 giorni di permesso retribuiti ogni mese.

Naturalmente i permessi devono essere utilizzati per assistere il familiare disabile provvedendo alle sue necessità come accompagnarlo a fare visite mediche o andare al suo posto a fare la spesa. Non è possibile usare tali permessi per scopi personali come andare in palestra o a fare una gita.

Purtroppo nel corso degli anni non sono mancati “abusi”. Tali abusi danneggiano le aziende e, dunque, il Governo meloni ha deciso d’intervenire sulla questione. Si sta, quindi, discutendo di apportare alcune modifiche ai permessi previsti dalla Legge 104 con il fine di impedire che qualcuno possa farne un uso improprio.

Permessi Legge 104: tutte le novità che devi conoscere

La legge 104 è nata nel 1992 con lo scopo di tutelare le persone affette da disabilità grave. Tuttavia, nel corso degli anni, purtroppo qualcuno ha abusato dei permessi previsti da tale Legge mettendo, dunque, in difficoltà aziende e datori di lavoro. Per questa ragione il Governo avrebbe intenzione di applicare una maggiore stretta.

Il Governo di Giorgia Meloni sta discutendo in merito alla modifica di alcuni aspetti della legge 104. Le modifiche riguardano le modalità di fruizione dei permessi di cui possono beneficiare non solo i lavoratori affetti da invalidità riconosciuta ma anche i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave. Nello specifico le modifiche riguarderebbero questi punti:

chiedere al lavoratore di dimostrare in modo più dettagliato la necessità di fruire dei permessi in modo da limitare eventuali abusi;, con l’intento di limitare gli abusi;

in modo da limitare eventuali abusi;, con l’intento di limitare gli abusi; obbligo di chiedere i permessi entro e non oltre una certa data in modo da non creare disagi all’azienda e ai clienti della stessa;

in modo da non creare disagi all’azienda e ai clienti della stessa; abolizione della frazionabilità in ore dei permessi. Il Governo vorrebbe eliminare, in pratica, la riduzione dell’orario giornaliero: si potrebbe, quindi, fruire dei permessi solo per intere giornate.

Quest’ultimo punto è sicuramente il più problematico in quanto potrebbe compromettere in modo serio la qualità della vita di un familiare disabile che necessita di assistenza ogni giorno. Inoltre tali modifiche, che ostacolerebbero, dunque, una certa flessibilità, potrebbero creare disagi in caso di emergenze improvvise: situazioni, purtroppo, frequenti quando si hanno familiari affetti da disabilità grave.