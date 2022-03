Pescatori fermi sul molo cittadino di Gaeta in segno di protesta e manifestando, come sta accadendo in tutta Italia, contro il caro gasolio. “Il gasolio costa troppo ed è solo uno dei problemi, in ordine di tempo, che colpisce il settore fiaccato – dicono i manifestanti – da norme comunitarie troppo severe e inadatte al tipo di pesca. Servono aiuti concreti – spiegano – perché adesso le conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante sono difficili da sostenere”.