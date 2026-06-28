Peste Suina Africana Colpisce per la Prima Volta un Animale Domestico in Toscana: Attivata l’Unità di Crisi

Una notizia che si spande veloce lungo le colline e nelle chat di paese: in Toscana un primo caso di Peste suina africana tocca un animale di casa. Il respiro si fa corto nelle stalle, i telefoni dei veterinari squillano senza sosta, mentre la regione accende i fari dell’emergenza.

All’inizio sembra il solito brusio: cartelli nuovi all’ingresso dei paesi, raccomandazioni agli allevatori, un paio di mezzi dell’Asl in più lungo la strada bianca. Qualcuno dice “sarà un falso allarme”. Qualcun altro sorride amaro: “Non qui, non adesso”.

A metà mattina arriva la conferma ufficiale: primo caso di Peste suina africana su un animale domestico in Toscana. Non un cinghiale, non una carcassa trovata nei boschi. Un capo in un contesto controllato. La Unità di crisi regionale si attiva subito: tracciamenti, perimetrazioni, controlli a tappeto. È il passaggio che nessuno voleva, ma per cui molti si stavano preparando.

Sui dettagli, per ora, le autorità restano caute. Non è stato reso noto il comune preciso, né la dimensione dell’allevamento coinvolto. Nessuna indiscrezione è stata confermata su eventuali contatti con cinghiali o su movimenti recenti di animali. Queste informazioni arriveranno solo dopo i rilievi e i riscontri dell’Istituto Zooprofilattico. Meglio così: quando la paura corre, le parole contano.

Psa: cos’è e cosa non è

La Psa è una malattia virale di suini e cinghiali. È dura da contenere e, nelle forme acute, può essere letale per quasi tutti i capi colpiti. Ma una cosa va detta chiara: non è un pericolo per l’uomo. Mangiare carne suina proveniente da circuiti controllati resta sicuro. Il problema è economico e sociale: se il virus entra negli allevamenti suini, blocca movimenti, colpisce famiglie e filiere, congela l’export, svuota le fiere di paese.

Il virus si muove in modo subdolo. Resiste a lungo, anche in salumi e insaccati non trattati termicamente. Viaggia nelle suole degli scarponi, nei cassonetti dell’area picnic, su un furgone non sanificato. Per questo la parola chiave è biosicurezza: stivali puliti, recinzioni integre, disinfezione dei mezzi, no agli scarti di cucina ai maiali (già vietati), registri aggiornati degli ingressi.

Cosa cambia adesso

Con l’Unità di crisi attiva, scattano le zone di restrizione e i controlli straordinari. Tradotto: più veterinari in campo, limiti ai movimenti dei suini, sorveglianza intensiva, campionamenti mirati. Possibili abbattimenti nei focolai confermati, indennizzi dove previsti, e tanto lavoro di prevenzione nei siti a rischio.

Per gli allevatori, le regole sono semplici e dure: niente visite inutili in stalla, disinfettare le ruote dei mezzi, separare in modo netto l’area “pulita” da quella “sporca”, custodire mangimi e lettiere al chiuso, allontanare roditori e uccelli, segnalare subito febbre, perdita di appetito, mortalità anomala. Per tutti gli altri: non avvicinare i cinghiali, non lasciare resti di panini e carne nelle aree verdi, pulire scarpe e attrezzature dopo una camminata nei boschi. Un gesto minimo può spegnere una scintilla.

Qualcuno ricorda l’odore del disinfettante nelle stalle, nei mesi in cui la Psa restava “là fuori”, dentro le mappe rosse di altre regioni. Oggi quella mappa tocca anche qui. La differenza la fanno i dettagli: una recinzione chiusa bene, una telefonata tempestiva, il coraggio di dire “aspettiamo i risultati”. In fondo, proteggere un maiale di campagna non è poi così lontano dal proteggere un pezzo di casa. La domanda è: saremo capaci di muoverci come una comunità, prima che sia il virus a decidere il nostro passo?