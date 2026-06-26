Electrolux e il Piano di 1.700 Esuberi: Sindacati in Rivolta, Chiedono Intervento del Governo e Responsabilità Sociale da Parte dell’Azienda

Nei corridoi del Mimit l’aria è tesa: numeri che pesano come macigni, volti stanchi, voci ferme. Il conto è duro da reggere: un piano da 1.700 esuberi. Electrolux si difende con la crisi dei mercati, i sindacati rilanciano con diritti e responsabilità. Il Governo promette azioni. In mezzo, i lavoratori e l’idea più semplice e più difficile: salvare produzione e dignità.

Il tavolo è aperto al Mimit

Il ministro Adolfo Urso parla di misure e verifica dei piani. La Fiom Cgil chiede di più: “Il Governo intervenga e l’azienda assuma una responsabilità sociale”. Non è uno scontro rituale. È una trattativa che tocca fabbriche, famiglie, territori.

Parliamo di Electrolux

Un gruppo globale degli elettrodomestici con una presenza storica in Italia. Cinque principali stabilimenti produttivi, nel Nord e nel Centro, che tengono insieme filiere e indotto. I dettagli del taglio per sito, ad oggi, non risultano pubblici in modo completo. Il numero complessivo — 1.700 — è quello circolato al tavolo, ed è già sufficiente per capire la portata.

La versione dell’azienda? Domanda in calo dopo il picco post‑pandemia, costi energetici ancora alti, concorrenza aggressiva su prezzo, pressioni per investire in automazione e tecnologie più efficienti. Sono trend reali. Ma l’effetto locale è concreto: turni ridotti, reparti svuotati, ansia da ricollocazione. Fuori dai cancelli lo senti nei racconti: chi ha 50 anni teme di non rientrare, chi ne ha 30 teme di dover andare via.

E qui arriva il cuore della questione: come si evita che il piano di esuberi diventi una resa. La risposta non sta in uno slogan solo, ma in un pacchetto coerente di impegni e strumenti.

Cosa c’è sul tavolo Mimit

Un vero piano industriale con volumi e investimenti per sito, tempi chiari, indicatori misurabili. Non intenti generici, ma produzione assegnata e linee da aggiornare.

Utilizzo selettivo di ammortizzatori: cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione e, se necessario, per reindustrializzazione. Tempo da scambiare con investimenti, non tempo vuoto.

Formazione retribuita e riqualificazione: competenze digitali di fabbrica, manutenzione predittiva, qualità di processo. Strumenti nazionali come il Fondo Nuove Competenze possono fare la differenza se legati a macchine e processi reali.

Incentivi alla transizione: il capitolo Transizione 5.0 premia efficienza energetica e innovazione. Qui lo Stato può condizionare i benefici a obiettivi occupazionali e a catene fornitrici radicate sul territorio.

Le strade possibili: lavoro, investimenti, tempo

Accordi su contratti di solidarietà per ridurre l’orario e distribuire il lavoro, preservando posti in attesa di carichi più stabili.

Piani di mobilità interna tra reparti e siti, prima di qualsiasi uscita. Uscite volontarie e accompagnamenti alla pensione come ultima ratio, non scorciatoia.

Progetti di reindustrializzazione mirati dove le linee sono più obsolete: partner industriali, nuove produzioni affini, riuso degli impianti.

Clausole sociali sugli appalti e sulla catena del valore, per evitare che il risparmio si scarichi sugli anelli più fragili.

La Fiom Cgil spinge su un punto etico e pratico: una multinazionale che ha beneficiato per anni delle competenze italiane non può limitarsi al conto economico trimestrale. La “responsabilità sociale” qui vuol dire presidiare i siti, negoziare soluzioni ponte, legare i bonus manageriali anche a obiettivi occupazionali. Non è anti‑impresa. È lungimiranza: chi produce grandi elettrodomestici sa che qualità e affidabilità nascono da filiere stabili.

Al lettore resta una domanda semplice: che idea di industria vogliamo quando il ciclo si fa duro? Fabbriche vuote e portoni chiusi, o capannoni che si accendono di nuovo perché si è trovato un patto? In quelle luci, a fine turno, c’è molto più di una busta paga: c’è l’idea condivisa di futuro che un Paese decide di prendersi. E non è mai solo un numero in un verbale. È una promessa da mantenere.